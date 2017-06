C.Ronaldo pode bater recorde e ser vendido por R$660 milhões

O Real Madrid estaria prestes a receber uma proposta de 180 milhões de euros (cerca de R$ 664,5 milhões) para negociar o atacante português Cristiano Ronaldo, informou o jornal "A Bola".

De acordo com a publicação, Manchester United, Paris Saint-Germain (PSG) e Mônaco estariam dispostos a desembolsar a quantia recorde. Além disso, clubes chineses também se demonstraram interessados em pagar o valor astronômico pelo português.

Ao desembarcar na Letônia, onde Portugal joga uma partida das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2018, Cristiano afirmou que "nada é impossível" sobre uma transferência do clube merengue.

CR7, que está com 32 anos, tem contrato com o Real Madrid até 2021 e acabou de ter mais um ano de conquistas, com os títulos do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões da Europa - onde terminou como artilheiro pela sexta vez consecutiva.