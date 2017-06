Copa das Confederações começa dia 17 de junho; veja calendários dos jogos

Não vai ter “Ouviram do Ipiranga...” nem cantos de apoio ao Neymar ou ao Tite. A Copa das Confederações na Rússia, entre 17 de junho e 2 de julho, terá uma situação inédita: a ausência da Seleção Brasileira. Isso porque o atual campeão da Copa América é o Chile, único país sul-americano na oitava edição do torneio que acontece, desde 1997, no ano anterior à Copa do Mundo, como um evento-teste no país-sede do Mundial.

Nas arquibancadas, porém, brasileiros apreciadores do futebol internacional podem marcar presença com bandeiras, pinturas e gorros em homenagem ao time Canarinho. Nem a Fifa está acostumada a não ter o Brasil em torneios intercontinentais. Tanto assim que o site da federação traz uma uma foto de torcedores do país com mais títulos da história do evento para anunciar a Copa das Confederações.

A seleção verde e amarela foi campeão em quatro das sete edições deste campeonato, além de ser a único penta em mundiais. A boa campanha nas Eliminatórias e a classificação antecipada para a Copa do Mundo renderam o primeiro lugar no ranking da Fifa.

Brasileiros interessados em assistir aos jogos da Copa das Confederações no “verão” da Rússia podem comprar os ingressos de maneira semelhante ao da última Copa do Mundo, pelo site da instituição. Os preços variam de acordo com os jogos e também de acordo com as fases da competição.

Para a partida de abertura, por exemplo, entre a anfitriã Rússia e a Nova Zelândia (campeã da Oceania), no dia 17 de junho, no Estádio de São Petersburgo, em jogo válido pelo grupo A, o ingresso mais barato custa US$ 85 (cerca de R$ 255). O valor é superior aos ingressos mais caros para jogos da primeira fase.

No mesmo grupo, o primeiro jogo de Portugal (campeão europeu) é contra o México (vencedor da Concacaf), no dia seguinte, em Kazan. O valor do ingresso mais em conta é igual ao dos demais jogos da primeira fase: US$ 70 ou (cerca de R$ 210). Mesmo preço para a estreia do Chile, em Moscou, contra Camarões (campeão africano), no mesmo dia, mas válido pelo Grupo B.

O ingresso mais caro é para a final, em 2 de julho, no mesmo estádio da abertura. Para esta partida, a entrada mais em conta é US$ 115 (cerca de R$ 345). Completam a chave a atual campeã do mundo Alemanha e a Austrália (campeã da Ásia).

E o Brasil?

Fora da Copa das Confederações, a Seleção Brasileira está na Austrália para dois amistosos. Nesta sexta-feira (9), a equipe comandada por Tite enfrenta a Argentina no estádio Melbourne Cricket Ground. O jogo começa às 20h05 (7h05 no horário de Brasília) para o maior clássico sul-americano. Na terça-feira (dia 13), o jogo é contra os anfitriões australianos, também às 7h05. As duas partidas serão transmitidas pela TV Brasil. Desde que Tite assumiu a seleção, a equipe venceu as oito partidas que disputou e é líder das Eliminatórias da América do Sul.

Confira todas as partidas da Copa das Confederações:

Primeira fase

Grupo A – México, Nova Zelândia, Portugal e Rússia

Sábado 17/06/2017 ESTÁDIO DE SÃO PETESBURGO 12H Rússia x Nova Zelândia

DOMINGO 18/06/2017 ARENA DE KAZAN 12H Portugal x México

QUARTA-FEIRA 21/06/2017 ARENA DE MOSCOU 12H Rússia x Portugal

QUARTA-FEIRA 21/06/2017 ESTÁDIO DE SOCHI 15H México x Nova Zelândia

SÁBADO 24/06/2017 ARENA DE KAZAN 12H México x Rússia

SÁBADO 24/06/2017 ESTÁDIO DE SÃO PETESBURGO 12H Nova Zelândia x Portugal

Grupo B – Chile, Camarões, Alemanha e Austrália

DOMINGO 18/06/2017 ARENA DE MOSCOU 15H Camarões X Chile

SEGUNDA-FEIRA 19/06/2017 ESTÁDIO DE SOCHI 12H Austrália x Alemanha

Quinta-feira 22/06/2017 ESTÁDIO DE SÃO PETESBURGO 12H Camarões x Austrália

Quinta-feira 22/06/2017 ARENA DE KAZAN 15H Alemanha x Chile

DOMINGO 25/06/2017 ESTÁDIO DE SOCHI 12H Alemanha x Camarões

DOMINGO 25/06/2017 ARENA DE MOSCOU 12H Chile x Austrália

Semi-final

QUARTA-FEIRA 28/06/2017 ARENA DE KAZAN 15h

Primeiro lugar do Grupo A x Segundo Lugar do Grupo B

QUINTA-FEIRA 29/06/2017 ESTÁDIO DE SOCHI 15H

Primeiro lugar do Grupo B x Segundo Lugar do Grupo A

Disputa do terceiro lugar

DOMINGO 02/07/2017 ARENA DE MOSCOU 09H

Perdedor da Semi 1 x Perdedor da Semi 2

Final

DOMINGO 02/07/2017 ESTÁDIO DE SÃO PETESBURGO 15H

Vencedor da Semi 1 x Vencedor da Semi 2

Brasil x Argentina

Data: 09/06/2017

Horário: 07:05

Local: Melbourne Cricket Ground, Melbourne - Austrália

Brasil x Austrália

Data: 13/06/2017

Horário: 07:05

Local: Melbourne Cricket Ground, Melbourne - Austrália