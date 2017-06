Com golaço contra, Itália vence Uruguai por 3 a 0

Se preparando para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, a Itália derrotou o Uruguai nesta quarta-feira (7) por 3 a 0, em amistoso disputado em Nice, no sul da França.

O placar foi aberto logo no início do jogo, quando Belotti matou no peito dentro da área, e o zagueiro Giménez, ao tentar cortar com um forte chute, encobriu o goleiro Muslera e mandou direto para sua própria rede.

Depois, já aos 38 da etapa complementar, Gabbiadini bateu cruzado, e o ítalo-brasileiro Éder colocou a cabeça na bola para marcar o segundo. Nos acréscimos, o capitão Daniele De Rossi converteu pênalti feito por Giménez e fechou a conta.

A Azzurra, treinada por Giampiero Ventura, volta a campo no próximo domingo (11), quando enfrenta Liechtenstein em Udine. Com 13 pontos em cinco jogos, a seleção italiana divide a liderança do grupo G das Eliminatórias com a Espanha, mas tem desvantagem no saldo de gols (17 a 9).

Como só o primeiro colocado garante vaga direta no Mundial, a Itália precisa de um placar elástico no domingo para tentar se aproximar da Fúria, que pegará a Macedônia fora.

Os dois países duelarão no dia 2 de setembro, na Espanha, no duelo que provavelmente definirá o líder do grupo, dada a fragilidade das outras equipes: além de Liechtenstein e Macedônia, a chave G é formada por Israel e Albânia.