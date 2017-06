Willian aposta na força coletiva para esquecer ausência de Neymar

A ausência de Neymar nos amistosos contra Argentina e Austrália, nos próximos dias 9 e 13, respectivamente, abriu caminho para Willian assumir a titularidade na Seleção. Embora Tite ainda não tenha confirmado qual será a escalação de sua equipe para o clássico sul-americano, a tendência é que o meia do Chelsea ocupe o lado direito do setor ofensivo, enquanto Coutinho assume a posição de Neymar, como está habituado a fazer no Liverpool.

Mesmo sem o craque do Barcelona, Willian crê que a Seleção Brasileira pode contornar a situação através da força coletiva. Ciente de que o elenco de Tite é extremamente qualificado, o atacante do Chelsea espera manter a invencibilidade do treinador à frente da seleção pentacampeão mundial.

"Sabemos que não temos Neymar, mas temos jogadores qualificados que podem dar conta do recado. É importante o momento que a Seleção vem vivendo, já estamos classificados [para a Copa do Mundo], mas não é por isso que vamos deixar de entrar em campo e fazer nosso melhor. A Argentina também vem passando por um processo que a gente passou, troca de treinador, creio que eles também têm uma grande chance de voltar a vencer e conseguir a classificação para o Mundial", disse Willian, reconhecendo o potencial dos rivais.

Campeão inglês com o Chelsea nesta temporada, Willian é um dos nomes que estão sendo especulados para sair dos Blues na janela de transferências europeia. Desejado pelo Manchester United, o meia brasileiro é um dos principais atletas da Inglaterra, no entanto, ele crê que ainda não está garantido entre os 23 jogadores que serão convocados para a Copa do Mundo da Rússia, no ano que vem.

"Acho que o que vai decidir se vou para Rússia é o meu dia a dia no clube. Se eu estiver jogando em alto nível, mantendo uma regularidade alta, com certeza vou ter grandes chances de ir para o Mundial. Mas não me sinto garantido. Acho que quando a gente vem para a Seleção, temos que estar provando a cada convocação", completou o meia.

Por fim, Willian comentou sobre o ataque terrorista que aconteceu nesta segunda-feira em Melbourne. A distância do local do episódio para o hotel onde está hospedada a seleção argentina é de apenas 11km, e ao ser questionado se esse tipo de coisa preocupa os jogadores, o meia do Chelsea garante que o foco está no amistoso da próxima sexta.

"Claro que isso de alguma forma acaba preocupado um pouco, mas nós jogadores temos que pensar em fazer nosso trabalho bem feito dentro de campo. Há pessoas que podem cuidar disso, então temos que nos preocupar em jogar nosso futebol", concluiu.