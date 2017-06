Morre ex-goleiro Giuliano Sarti, ídolo da Inter e Fiorentina

Morreu nesta terça-feira (6), aos 83 anos, o ex-goleiro italiano Giuliano Sarti, considerado um dos melhores de sua posição na história do "calcio". Sarti foi o goleiro da "Grande Inter" de Helenio Herrera e também teve grande história na Fiorentina - além da seleção italiana. Nos dois clubes, conquistou três Campeonatos Italianos, duas Copas da Itália, duas Copa dos Campeões, duas Intercontinentais e uma Copa das Copas.

Através das redes sociais, a Fiorentina postou uma mensagem para lembrar o "heroi do primeiro scudetto" do clube.

"Um monumento da história da Viola e do futebol italiano, protótipo do goleiro moderno, na sua carreira, depois da infelicidade na final da Copa dos Campeões em Madri com a Fiorentina, venceu outras duas com a camisa da Inter de Herrera", escreveu em nota o time de Florença.

Já a Inter emitiu um comunicado afirmando que Sarti "é o símbolo de uma época, aquela do presidente Angelo Moratti e de Helenio Herrera".

"Giuliano Sarti foi um dos maiores goleiros italianos, representante de uma tradição e símbolo de excelência do nosso futebol. Venceu muito e amava as nossas cores", escreveu ainda o clube de Milão. (ANSA)