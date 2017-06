Flamengo oficializa contratação de Everton Ribeiro

O Flamengo oficializou a contratação do meia Everton Ribeiro, de 28 anos. O jogador assinou contrato com duração de quatro anos com o Rubro-Negro e já posou para foto com o manto Rubro Negro. Em suas primeiras palavras como jogador do Fla, Everton prometeu que empenho e raça não faltarão.

"Alô, nação rubro-negra, estou muito feliz de vestir este manto sagrado. Não vejo a hora de me juntar aos companheiros e estar dentro de campo, dando muita raça para sair com as vitórias e sermos campeões juntos. Um abraço, é nós", disse o atleta em vídeo divulgado pelo clube.

Everton Ribeiro custou 6 milhões de Euros (cerca de R$ 22 milhões). Ele estava defendendo o Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, mas se destacou pelo Cruzeiro, clube pelo qual foi bicampeão Brasileiro.

O Flamengo enfrentou uma longa e difícil negociação com os árabes para contratar o meia que já tem passagens pela Seleção Brasileira.

Everton Ribeiro será apresentado na tarde desta terça-feira, na Gávea, onde vai conceder uma entrevista coletiva pela primeira vez como jogador do Flamengo.

O Rubro-Negro também está acertado com o zagueiro Rhodolfo e o atacante Geuvânio e espera apenas a finalização de trâmites burocráticos para também anunciar a dupla.

Além de Cruzeiro e Al-Ahli, Everton Ribeiro já defendeu Corinthians, São Caetano e Coritiba.