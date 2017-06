Após polêmica, prefeitura aprova construção de estádio da Roma

O governo da prefeita Virginia Raggi aprovou nesta terça-feira (6) a deliberação que redefine como obra de interesse público a construção do novo estádio da Roma, no bairro de Tor di Valle.

O documento aprovado prevê gastos de 120 milhões de euros para obras de infraestrutura na região por parte da cidade. Agora, o documento segue para o Câmara Municipal, onde deverá ser aprovado na próxima semana.

A liberação vem cerca de quatro meses após a Prefeitura dar um parecer desfavorável à obra, obrigando o clube a refazer os pontos considerados críticos do projeto inicial. O novo estádio não sofreu grandes alterações internas, mas houve a redução de 50% do chamado "business park" e a mudança das três grandes torres comerciais para prédios com menos andares.

Em uma nota, o Campidoglio informou que o novo projeto "elimina as três torres, a construção de edifícios de baixo impacto ambiental realizados nos padrões energéticos, a superação do risco hidrogeológico, mas também a significativa melhora da mobilidade e do tráfico viário de entrada-saída na cidade".

O comunicado ainda ressalta que se uma das normas destacadas não for cumprida, "levará à decadência da confirmação do interesse público". "A administração da capital adotará todas as iniciativas necessárias para desenvolver uma ação de vigilância, verificação e controle sobre a intervenção", informou ainda a Prefeitura.

Caso a aprovação da Câmara venha na próxima semana, a previsão da finalização da obra está mantida para 2020. A arena terá capacidade inicial para 52,5 mil pessoas sentadas, expansível para 60 mil, com cadeiras bem próximas ao gramado.

Todo o complexo custará cerca de 2 bilhões de euros em investimentos, sendo que 400 milhões de euros serão apenas para a construção do estádio.