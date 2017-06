Após deixar Roma, Spalletti diz estar feliz na Inter de Milão

O técnico italiano Luciano Spalletti afirmou nesta terça-feira (6) que "está feliz" em ser o novo treinador da Inter de Milão. A afirmação foi dada antes do treinador viajar para a China para encontrar o proprietário do clube, o chinês Zhang Jindong.

Ao ser questionado se já havia assinado contrato, o ex-técnico da Roma afirmou que "está tudo certo porque nós apertamos as mãos".

"Somos da antiga, que fecham as coisas com um aperto de mão", afirmou aos jornalistas. De acordo com a imprensa italiana, o contrato ainda não foi assinado.

Os valores da negociação não foram comunicados oficialmente, mas especula-se que Spalletti assinou um contrato pelos próximos dois anos e ganhará quatro milhões de euros (R$ 14,8 milhões) por temporada.

O técnico de 58 anos vai para Milão após ficar na segunda colocação do Campeonato Italiano 2016/2017 e ter uma conturbada relação com o ídolo da Roma, Francesco Totti. (ANSA)