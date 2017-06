Seleção Brasileira faz o primeiro treino para os amistosos, em Melbourne

A Seleção Brasileira já iniciou os trabalhos em Melbourne, na Austrália, para os amistosos dos próximos dias 9 e 13 de julho, contra a Argentina e a seleção anfitriã, respectivamente. Nesta segunda-feira, parte do grupo participou de uma atividade na academia para se adaptar ao fuso horário local - 13 horas a menos que o horário de Brasília - antes do primeiro treino com bola.

Dos 23 atletas chamados por Tite, 15 já estão em solo australiano. São eles Diego Alves, David Luiz, Jemerson, Thiago Silva, Filipe Luís, Rafinha, Fernandinho, Giuliano, Renato Augusto, Philippe Coutinho, Taison, Douglas Costa, Gabriel Jesus, Willian e Gil, que chegou logo após a saída do grupo para a academia e não participou da primeira atividade do dia.

Quem coordenou os trabalhos físicos foi Fábio Mahseredjian, enquanto o técnico Tite e o coordenador de seleções Edu Gaspar chegaram pouco antes do treino no Lakeside Stadium, programado para começar às 18h30 do horário local - 5h30 (de Brasília). A dupla estava em Cardiff, no País de Gales, onde assistiu a final da Liga dos Campeões no último sábado.

Sem poder contar ainda com todos os seus atletas, Tite começará a preparação para os duelos contra a Argentina e a Austrália da mesma maneira que as últimas vezes: contando com a participação de jovens jogadores locais para completar a quantidade ideal de atletas em campo. O último a se apresentar deve ser o goleiro Ederson, recentemente vendido para o Manchester City, por conta do nascimento de sua filha. Ele deve se juntar ao elenco apenas na véspera do clássico contra Messi e companhia, na quinta-feira.