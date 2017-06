Chape "se vinga" do Cruzeiro, vence em MG e segura liderança do Brasileirão

O Cruzeiro não soube fazer valer seu mando de campo e perdeu para a Chapecoense, por 2 a 0, na noite deste domingo, no Mineirão. O resultado deixa a Chape em ótimas condições, na liderança, com 10 pontos. Já o grupo de Mano Menezes deixou o gramado ouvindo: "vergonha, vergonha, vergonha, time sem vergonha".

O Cruzeiro foi dominado em casa. O time mineiro, que há poucos dias conseguiu segurar a Chape em Santa Catarina e eliminou o adversário da Copa do Brasil, hoje ganhou um banho tático. O técnico Vagner Mancini segurou seu time, teve o controle do jogo e fez um duelo apostando nos contra-ataques. A lei do ex esteve em campo nesta noite: os dois gols do grupo alviverde foram marcados por Wellington Paulista e Douglas Grolli, atletas que vestiram as cores azuis.

A raposa encontrou dificuldades para propor o jogo e isso foi importante para definir o confronto. A Chape se segurou e saiu para o jogo. O tima mineiro não soube sair para armar seu jogo.

O próximo compromisso do Cruzeiro será contra o Bahia, na quinta-feira (8), na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h. Já a Chapecoense recebe o Grêmio, na Arena Condá, às 21h45.