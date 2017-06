Ações da Juve despencam após derrota na final da Champions

As ações da Juventus despencaram 11,59% na Borsa Italiana, a bolsa de Valores de Milão, nesta segunda-feira (4), dia do primeiro pregão após a derrota por 4 a 1 para o Real Madrid na Liga dos Campeões da Europa.

Com isso, os papéis do clube bianconero, que haviam batido recorde no último 2 de maio, véspera da primeira partida contra o Monaco pelas semifinais do torneio, custam agora 0,702 euro - o ápice tinha sido 0,965.

No pregão desta segunda, as ações da Juve chegaram a alcançar o mínimo de 0,673, logo na abertura, mas conseguiram recuperar pelo menos um pouco das perdas ao longo do dia. Apesar disso, a Velha Senhora acumula valorização de 143,83% na bolsa nos últimos seis meses e de 166,41% em um ano.