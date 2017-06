Holloway derrota José Aldo por nocaute

O havaiano Max Holloway derrotou o brasileiro José Aldo na noite deste sábado (3), na Arena da Barra, no Rio de Janeiro, por nocaute técnico, aos 4m13s da luta principal do UFC 212, pelo cinturão dos penas (até 66kg).

O primeiro golpe aconteceu com quase dois minutos de round, quando Holloway tocou levemente com a mão direita na guarda de Aldo. Em seguida o brasileiro acertou de esquerda o rosto do havaiano, e partiu para cima. Um upper voltou a balançar Holloway.

No segundo assalto, um direto de direita do havaiano derrubou Aldo. Holloway foi para a montada, desferiu golpes no rosto e dominou as costas. Aldo escapou mas continuou recebendo socos. Até que Big John McCarthy interrompesse o combate, dando a vitória para o havaiano.