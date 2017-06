Grêmio vence o Vasco e segue invicto na Arena

O domingo foi de Campeonato Brasileiro, com o Grêmio enfrentando o Vasco, na Arena, diante de mais de 24 mil torcedores. Venceu a equipe carioca por 2 a 0, com gols de Lucas Barrios e Luan.

O Grêmio iniciou bem a partida, marcando e trabalhando a bola, buscando se infiltrar no campo de ataque. No entanto, os cariocas vieram com uma postura de marcação fechada e apostando em jogadas de contra-ataque. Mas isso não barrou o Tricolor. Aos 37 minutos, Geromel sofreu pênalti; Lucas Barrios foi para a cobrança e, de perna direita, estufou as redes de Martín Silva.

Já a segunda etapa foi mais equilibrada. O Vasco passou a ter iniciativa de jogo, ameaçando por diversas vezes a meta gremista. Mas o Grêmio respondeu a altura, atacando e criando jogadas, infelizmente parando na zaga carioca. Mas no último minuto do jogo, com uma excelente troca de passes, a bola sobrou para Gastón dentro da pequena área, que mandou de calcanhar para Luan. O atacante chutou e ampliou o marcador.

Quanto as alterações: Maicon, Edilson e Gastón Fernández substituíram Lucas Barrios, Ramiro e Arthur.

Com o resultado, o Grêmio conquistou 3 pontos, chegando a 9, ficando na ponta da tabela do Brasileirão.

O jogo:

Primeiro Tempo

O Grêmio iniciou bem a partida, marcando e trabalhando a bola, buscando se infiltrar no campo de ataque. Foi logo no início, aos 2 minutos, que chegou pela esquerda com uma jogada de Pedro Rocha e Cortez. O lateral foi a linha de fundo e cruzou, mas a defensiva mandou para escanteio. Na cobrança, o camisa 32 colocou na área, mas Barrios cometeu uma falta sobre defensor.

Logo na sequência, a ameaça foi pelo lado direito. Depois da bola explodir na defesa do Vasco, Léo Moura foi acionado, mas o lateral foi flagrado em posição de impedimento.

Outra oportunidade surgiu aos 6 minutos, com Léo Moura dando bom passe para Ramiro. A bola bateu em Paulão, que mandou a escanteio. Na cobrança, a bola foi alçada na área, afastada por Jean, mas Ramiro pegou de primeira e mandou de peito de pé, com muito perigo. Passou por sobre a meta.

O Vasco teve sua primeira chance pela esquerda, mas Arthur fez o bloqueio e a bola se perdeu pela linha de fundo. Na cobrança de escanteio, Douglas colocou no segundo poste, Paulão subiu e mandou de cabeça a gol. A bola passou raspando a trave esquerda de Marcelo Grohe.

Em resposta, aos 10 minutos, Ramiro fez um lançamento buscando Pedro Rocha, na entrada da área. A zaga acabou cortando, mas mandou nos pés de Léo Moura, que emendou um chute; infelizmente foi para fora, à esquerda de Martín Silva.

Os cariocas reagiram e criaram pela direita. Mateus Vital conseguiu passar pela marcação e cruzou para Manga, que finalizou perto da meta, levando muito perigo ao campo de defesa gremista.

Do meio-campo, Michel fez um lançamento para Ramiro, na direita, que dividiu com Henrique, mas o meio-campista acabou cometendo falta sobre o adversário.

O Vasco pressionou e chegou pela esquerda, mas Michel fez o corte, mandando pra escanteio. Na cobrança, Douglas alçou no primeiro poste e defesa afastou.

Aos 19 minutos, uma boa chance para o Tricolor. Michel fez um lindo lançamento, Pedro Rocha se movimentou bem e dominou entre dois marcadores; tentou passar pela marcação, mas o goleiro conseguiu chegar antes e cortar. Logo em seguida, Ramiro ganhou a disputa no meio-campo e abriu para Luan. O camisa 7 deu para Pedro Rocha, que cortou pra perna direita e chutou forte. A bola saiu à direita de Martín Silva. Novamente no ataque, agora Kannemann colocou às costas da zaga para Cortez, mas o arqueiro vascaíno saiu do gol para fazer a defesa.

O Tricolor se lançava ao ataque pela direita. Ramiro, Lucas Barrios e Léo Moura, mas no penúltimo passe, o lateral acabou derrubado com falta. Na cobrança, Luan colocou na área, Paulão afastou e Matheus Vidal completou.

A equipe adversária chegou pela esquerda, trocando passes. A bola chegou a Matheus, no meio, que arriscou de longe, mas mandou por cima da meta, sem perigo.

Trocando passes, depois de boa jogada individual de Luan, a bola chegou a Ramiro, que entre dois marcadores recebeu, tentou fazer o giro de corpo, mas acabou chutando por cima.

O Vasco se lançou em contra-ataque aos 34 minutos. Gilberto, pela direita, cruzou na área, mas Kannemann conseguiu o corte, por sorte. O Grêmio reagiu e trabalhando pelo lado direito, Luan recebeu e chutou de perna direita, com qualidade. Zaga desviou para escanteio. Luan cobrou no primeiro poste e Geromel sofreu uma falta de Wellington, dentro da área. Penalidade para o Tricolor.

Aos 37 minutos, Lucas Barrios foi para a cobrança e, de perna direita, estufou as redes de Martín Silva.

Em seguida, os cariocas esboçaram reação. Aos 42', Douglas cobrou escanteio pela direita, Paulão subiu e cabeceou, mas para fora!

Jogo finalizou aos 47 minutos.

Segundo Tempo

O Grêmio voltou a campo com a mesma formação.

Quem ameaçou pela primeira vez foi o Vasco, pela direita. Bruno Cortez foi amarelado ao cometer falta forte sobre Kelvin, na ponta da grande área. Na cobrança, Douglas mandou direto, procurando o ângulo esquerdo de Marcelo Grohe, mas a bola foi direto pra fora.

Depois de desarme adversário, Barrios deu passe para Pedro Rocha que ia entrando na área, mas o paraguaio mandou fraco e a defesa conseguiu se antecipar e fazer o corte, aos 4 minutos.

Os vascaínos chegaram com perigo, mandando na área; Kannemann cortou pela linha de fundo. Na cobrança, Douglas colocou na área, defesa afastou e Kelvin pegou a sobra, mandando muito mal.

No contra-ataque, Ramiro deu para Arthur na direita, que partiu em velocidade e cruzou rasteiro à Luan, mas Martín Silva conseguiu interceptar a jogada.

Em resposta, os cariocas chegaram com Douglas, que chutou, mas em cima de Kannemann. A bola sobrou para Matheus, que finalizou, quase raspando a trave gremista.

Aos 13 minutos, depois de uma jogada pela esquerda, Michel cruzou na área e Léo Moura chegou de primeira, mandando a gol. Infelizmente, a bola foi para fora.

Uma boa jogada veio em seguida, quando Léo Moura recebeu e cruzou. A bola passou por Barrios. Cortez conseguiu recuperar e acionar Pedro Rocha, na esquerda. O atacante ia entrando na área, fazendo jogada individual, mas foi derrubado. Nada assinalado.

Mais uma chegada gremista veio aos 17', com Luan acionando Cortez, na esquerda. O lateral cruzou, mas defensiva conseguiu afastar.

O Tricolor teve uma falta a seu favor, na extrema esquerda. Luan foi pra a cobrança, colocou no primeiro poste e zaga cortou pra escanteio. O camisa 7 novamente mandou na primeira trave, para mais uma vez a defesa afastar.

O Vasco teve uma cobrança de falta aos 28 minutos. Da esquerda, Nenê colocou na área e, de cabeça, Talles subiu e mandou por sobre a meta de Marcelo Grohe. Novamente no ataque, a equipe ia armando uma jogada pela direita, até que Arthur chegou para fazer o corte e mandar para lateral.

O Grêmio respondeu: Luan colocou para Ramiro, entre dois marcadores. O meio-campista ia entrando na área, mas a bola correu demais e ficou com a defesa.

Substituição no Tricolor: Saiu Lucas Barrios, entrou Maicon, aos 32 minutos.

Uma grande chance aos 34', com uma baita pifada de Arthur para Pedro Rocha. O atacante recebeu e ficou contra Martín Silva, mas não teve o domínio e perdeu para o goleiro. Em seguida, de pé em pé, Ramiro deu a Léo Moura, que serviu Luan. O camisa 7 mandou de perna direita, mas pegou muito embaixo da bola e ela subiu demais.

Substituição no Tricolor: Saiu Ramiro, entrou Edilson, aos 36 minutos.

O Vasco reagiu com Nenê, cobrando uma falta da intermediária. Marcelo Grohe saiu de soco e no contra-ataque, Arthur recebeu na direita, mas parou na marcação, dentro da grande área.

Substituição no Tricolor: Saiu Arthur, entrou Gastón Fernández, aos 39 minutos.

Aos 40', Léo Moura cruzou, Luan finalizou, mas Henrique fez o desvio e o goleiro completou, mandando a escanteio. Luan cobrou no primeiro poste, mas a defensiva novamente fez o corte.

E mais uma chance perdida. Léo Moura deu um grande passe para Luan, que chegou para bater, mas a bola explodiu na zaga.

Em um lance do Vasco, Nenê simulou uma falta dentro da grande área, silenciando a Arena por segundos. Arbitragem o puniu com amarelo e deu a vantagem para o Tricolor.

E no último minuto do jogo, o Grêmio chegou ao seu segundo gol. Em uma excelente troca de passes, a bola sobrou para Gastón, que mandou de calcanhar para Luan. O atacante chutou e ampliou o marcador.

Final de jogo: Grêmio 2 a 0.

Com site oficial do Grêmio