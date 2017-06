Final da Champions é evento mais visto na TV italiana em 2017

A decisão da Liga dos Campeões da Europa entre Juventus e Real Madrid é o evento de maior audiência na televisão italiana em 2017.

Transmitido pelo "Canale 5", do grupo Mediaset, de Silvio Berlusconi, o jogo teve 13 milhões de telespectadores, superando a final do Festival de Sanremo, com pouco mais de 12 milhões. No entanto a competição musical ganhou em share: 58,4% a 54,89%.

O duelo em Cardiff, País de Gales, terminou com vitória do Real Madrid por 4 a 1, gols de Cristiano Ronaldo (2), Casemiro e Asensio, para os merengues, e Mandzukic, para a Juve.