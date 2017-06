Botafogo domina provas e conquista a segunda etapa do Campeonato Estadual de Remo

O grande público que compareceu ao Estádio de Remo da Lagoa, na manhã deste domingo (4), teve a oportunidade de assistir a disputa das 15 provas da segunda etapa do Campeonato Estadual de Remo, vencida pela equipe do Botafogo, que dominou a competição conquistando 172 pontos, 45 pontos a mais que o Flamengo, segundo colocado com 127 pontos, e em terceiro, ficou o Vasco da Gama, com 112 pontos.

A segunda etapa do Estadual transcorreu em total clima de festa entre dirigentes, técnicos, atletas e público, sendo a primeira competição realizada após a inauguração do Centro de Treinamento de Remo, no último dia 18, contando com o apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, da SUDERJ e da Universidade Estácio de Sá e, ainda, contou com a presença do presidente da SUDERJ, Leonardo Morais.

- A regata foi perfeita, com a Lagoa lisinha, um maravilhoso sol de outono, pouquíssimo vento e muita disputa, que promoveu um lindo espetáculo para o público presente. Além disso, agora o Centro de Treinamento de Remo é uma realidade e sua estrutura já foi utilizada pelos atletas na etapa de hoje, quando eles usaram parte do legado dos Jogos Olímpicos, como as garagens, o partidor, as rampas, a torre de cronometragem e o sistema de pesagem dos barcos – declarou Paulo Carvalho, presidente da Federação de Remo do Rio.

Paulo Carvalho confirmou também a participação de atletas do Chile nas provas 2Sem Junior A Masculino e 4Sem Junior A Feminino na terceira etapa do Campeonato Estadual, que será realizada no dia 2 de julho. Além disso, Carvalho anunciou a divulgação do cronograma de atividades do CT, que terá início ainda neste mês.

- Para junho e julho temos agendadas várias atividades no CT, como uma palestra motivacional para os atletas com o ultramaratonista Márcio Vilar, avaliações do Snar dos atletas do pararemo dos clubes, análise técnica/mecânica com Biorow dos barcos, avaliação funcional dos remadores, além de exames fisiológicos e exames de anti-doping nas próxima etapas do Estadual – afirmou o presidente da FRERJ.

Agora a classificação geral do Campeonato Estadual ficou assim: 1º) Botafogo, com 297 pontos, 2º) Vasco da Gama, com 251 pontos, 3º) Flamengo, com 233 pontos, 4º) Clube de Remo do Rio de Janeiro, com 18, 5º) Rema Campos, com 15 pontos, 6º) Guanabara, com 11 pontos, 7º) Piraquê, com 10 pontos e 8º) Escola Naval, com 3 pontos.