Alagoano Yohansson Nascimento confirma participação em seu 5º Mundial de atletismo

Depois de conquistar duas medalhas, uma prata e um bronze, nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, Yohansson do Nascimento (T46) continua colocando seu nome na história do esporte adaptado. Neste domingo, 4, o alagoano confirmou presença em seu 5° mundial da carreira, em julho, em Londres. A confirmação da vaga veio após as disputas do Circuito Loterias Caixa de Atletismo, Natação e Halterofilismo, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e contou com mais de 600 atletas. O velocista conquistou o índice A na prova dos 200m com o tempo de 22s17.

"Entrei na pista sabendo que eu tinha chance de estar no Mundial mas eu quis sair sem nenhum fio de dúvida. Agora que eu fiz o índice A é dar continuidade ao trabalho e aguardar para dar o máximo na competição. Quem sabe eu não conquisto minha décima medalha em Mundial", declara o atleta, que tem oito medalhas em Mundiais e seis em Jogos Paralímpicos.

Os competidores de atletismo tiveram nesta etapa nacional do Circuito a última oportunidade de garantir a vaga na delegação brasileira que participará do Mundial da modalidade, em Londres, de 14 a 23 de julho. Até o momento, a equipe nacional já conta com 18 integrantes com índice A, estabelecido pelo departamento técnico do CPB. A confirmação de todos os nomes será feita em evento no CT Paralímpico, na manhã da quinta-feira, 8, às 10h.

O fim de semana também ficou marcado pelos dois recordes mundiais de André Luis Rocha, medalha de prata nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto. O atleta de Taubaté atingiu a marca de 11m46 no arremesso de peso e 23m09 no lançamento de disco e confirmou a presença no primeiro Mundial da carreira.

"Minha vida inteira sempre foi ligada ao esporte. Já pratiquei basquete. No mesmo ano que sofri o acidente, 2013, comecei a participar de competições. Os resultados foram aparecendo e as coisas deslancharam", finaliza André, que era policial e sofreu uma lesão medular após cair de um muro durante uma operação de combate a um crime.

Natação

O nadador carioca Thomaz Matera, classe S12 (baixa visão), teve um fim de semana de conquistas no Circuito Loterias Caixa. Ainda na tarde do sábado, 3, atleta conseguira o índice nos 100m borboleta para o Mundial da modalidade, no México, no final de setembro. Neste domingo, ainda bateu o recorde brasileiro nos 100m livre (56s09) e ficou com a medalha de ouro nos 100m peito, prova em que disputou pela primeira vez na carreira.

"Conseguir o índice ontem me deixou bem mais tranquilo. Cheguei hoje aqui com a certeza que estarei no México. Fiquei bem satisfeito com meus resultados porque é o meu trabalho dando resultado. Eu gosto de nadar, e ir bem em todos os estilos é bem legal. O que eu mais tinha dificuldade é o peito, me atrapalhava também no medley. E melhorando esse estilo eu posso ter mais opções. Meu melhor é o borboleta, mas fiquei empolgado para o medley. Vou depender apenas dessa evolução no peito", resumiu Thomaz.

Halterofilismo

A carioca Tayana Medeiros, 24, ficou com a medalha de bronze na unficação de duas categorias no último dia de disputas do halterofilismo deste domingo, 4. O resultado foi importante, porém, sua participação no evento valeu como mais um degrau na preparação para a estreia no Mundial da modalidade, no final de setembro, na Cidade do México.

"Esta Etapa do Circuito Loterias Caixa em São Paulo foi mais uma questão de desenvolver a técnica em um ambiente com público presente, que é bem diferente do simples treinamento lá", explicou Tayana.

A etapa de São Paulo do Circuito Loterias Caixa foi apenas a terceira competição oficial na carreira de Tayana. Ela tem artrogripose, que acometeu o desenvolvimento dos membros inferiores, e até os cinco anos de idade se locomovia com as mãos. Foi submetida a 12 cirurgias nos nove primeiros anos de vida nas pernas, quadril, pés e joelhos.