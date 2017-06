Zé Ricardo faz últimos ajustes na equipe e fecha preparação para o clássico

Com atividade tática realizada no Campo 5 do Ninho do Urubu na manhã deste sábado, o Flamengo encerrou a preparação para o confronto contra o Botafogo, válido pela 4a rodada do Campeonato Brasileiro. No período da tarde, a delegação seguirá viagem para Volta Redonda, no interior do Rio de Janeiro, onde será disputada a partida.

Após rápida atividade pré-treino no Centro de Excelência em Performance do Flamengo (CEP FLA), teve início o aquecimento com bola no gramado. Em seguida, a atividade comandada pelo preparador físico Daniel Gonçalves teve foco no aspecto físico, com exercícios de ativação muscular e de alongamento.

Posteriormente, o técnico Zé Ricardo orientou os atletas no trabalho tático, que consistiu no ensaio de jogadas de bola parada, esboçando a equipe que iniciará o confronto. Em faltas próximas à grande área, o treinador fez ajustes no posicionamento da equipe nesse tipo de lance, dando ênfase ao aspecto ofensivo.

Terminado o treinamento tático, foi a vez do trabalho recreativo. Diego marcou o gol decisivo a favor do time laranja. Um verdadeiro golaço de bicicleta no último minuto da partida. O meia ainda foi às redes mais uma vez e Vinicius Júnior também marcou na vitória por 3 a 2. Adryan foi o autor dos dois tentos da equipe azul.

Encerrando as atividades no Ninho do Urubu, Paolo Guerrero e Ederson praticaram cobranças de falta diretas ao gol. Enquanto isso, na outra metade do gramado, parte do grupo participou de treino em campo reduzido.

Nesse domingo (04), o Flamengo enfrentará o Botafogo no estádio Raulino de Oliveira, com bola rolando a partir das 11h.

Com site oficial do Flamengo