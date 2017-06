Real Madrid atropela Juventus no 2º tempo e conquista a Liga dos Campeões

Pela quinta vez seguida, a Juventus perdeu uma final de Liga dos Campeões da Europa. A Velha Senhora não conseguiu parar o craque Cristiano Ronaldo neste sábado (3), em Cardiff, País de Gales, e, após uma derrota por 4 a 1, viu o Real Madrid conquistar sua 12ª taça no torneio.

Em um primeiro tempo de alto nível e bastante movimentado, o clube espanhol saiu na frente aos 19 minutos, com um gol do craque português, que se aproveitou de um desvio em Bonucci para superar Buffon.

A reação foi quase imediata. Aos 26, Mandzukic ajeitou no peito dentro da área e, sem deixar a bola cair no chão, deu uma bela puxeta para encobrir Navas.

A Juventus jogou melhor durante o restante da etapa inicial, mas deu a impressão de cansar no segundo tempo e permitiu o domínio do Real. Aos 15 minutos, Casemiro chutou de longe, a bola desviou mais uma vez, desta vez em Khedira, e entrou no gol do time italiano.

A Juve sentiu o golpe e logo depois, aos 19, viu Cristiano Ronaldo aparecer sozinho na área e anotar o terceiro - o português é o primeiro a marcar em três decisões de Liga dos Campeões da Europa. Já nos instantes finais, Asensio, em jogada de Marcelo, fez o quarto e fechou o caixão.

Essa é a 12ª Liga dos Campeões conquistada pelo Real Madrid e a segunda consecutiva, algo até então inédito na "era" Champions League. O segundo com mais títulos é o Milan, com sete, à frente de Bayern de Munique, Barcelona e Liverpool, com cinco cada.

Já a Velha Senhora continua com dois títulos (1985 e 1996) e sete vice-campeonatos, sendo o de 2017 o quinto seguido: os outros quatro foram em 1997, 1998, 2003 e 2015. (ANSA)