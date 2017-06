Fluminense volta a vencer no Brasileiro com atuação segura

Voltar a vencer era o mais importante e o time do Fluminense deixou no passado os dois últimos resultados negativos. A equipe derrotou o Vitória na noite deste sábado no Maracanã por 2 a 1, gols de Richarlison e Henrique Dourado (sexto do artilheiro do Brasileiro) e voltou a encostar na ponta da tabela do Brasileiro. O próximo desafio é também no Maracanã, na próxima terça-feira, 20h, com promoção, contra o Atlético-PR.

PRIMEIRO TEMPO

Com o controle total da bola e domínio do meio-campo, o Fluminense esbarrou na forte retranca do time baiano. Na parte baixa da tabela, o Vitória veio ao Rio para não perder. Tanto que a primeira boa chance do Fluminense foi uma bola na trave de Gustavo Scarpa aos 29 minutos, depois de uma boa jogada de Henrique Dourado.

O mesmo Scarpa foi o responsável por um roubar uma bola, três minutos depois, na saída de bola da defesa, rolar para Richarlison que dominou e com tranquilidade, da meia-lua, chutou no canto esquerdo do goleiro adversário para fazer seu primeiro gol no Brasileiro e abrir o placar para o Fluminense.

SEGUNDO TEMPO

Logo no início do segundo tempo, Richarlison roubou uma bola na esquerda, cruzou, a zaga falhou e ao artilheiro do Brasileir, Henrique Dourado, deixou sua marca pela sexta vez na competição. O Vitória diminuiu aos 21, mas o Fluminense seguiu controlando o contra-ataque.

Aos 29 Léo fez ótimo cruzamento e Richarlison quase fez um golaço. Dois minutos depois, Scarpa fez ótima jogada pela direita, centrou para Wendel que chutou em cima do goleiro. No rebote, Richarlison tentou de novo e o goleiro defendeu outra vez.

Abel Braga, que tinha entrado na partida com três novidades: Júlio Cesar no gol, Reginaldo na zaga e Renato no meio-campo. Matheus Alessandro, Luiz Fernando e Marcos Junior entraram no segundo tempo. Marcos Junior ainda perdeu um gol aos 44 do primeiro tempo, depois de driblar o goleiro e perder o ângulo.

Com site oficial do Fluminense