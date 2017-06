Federação de Remo promove neste domingo a 2ª Regata do Campeonato Estadual

Depois da inauguração do primeiro Centro de Treinamento de Remo, realizada mês passado em uma iniciativa da Federação de Remo do Rio, a entidade promove neste domingo, a Segunda Regata do Campeonato Estadual, a partir das 9 horas, no Estádio de Remo da Lagoa, com entrada franca. A expectativa é de reunir cerca de 200 remadores dos seguintes clubes: Botafogo, Flamengo, Vasco Gama, Guanabara, Piraquê, Escola Naval, Clube de Remo do Rio e Rema Campos.

A segunda etapa do Estadual será disputada em 15 provas das categorias Double Skiff Junior, 4 Sem Peso Leve, Single Skiff Junior, 4 Com, Single Skiff Aberto, Single Skiff Infantil, Double Skiff, 2 Sem Aberto, 2 Sem Peso Leve, Yolete 4X, 4 Sem Masters, Four Skiff e 8 Com, e conta com o apoio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Rio, da SUDERJ e da Universidade Estácio de Sá.

Na opinião do presidente da FRERJ, Paulo Carvalho, a regata promete muita emoção, pois a primeira etapa do campeonato foi uma das mais disputadas dos últimos anos, com oito mudanças de liderança dos barcos do Botafogo, Flamengo e Vasco da Gama, o que confirmou a avaliação de todos de que este ano o campeonato não tem um grande favorito à conquista do título estadual de 2017.

O Flamengo acabou sendo o grande vencedor da primeira etapa do campeonato, realizada em maio, conquistando 150 pontos em 15 provas, seguido pelo Vasco da Gama, em segundo, com 149 pontos, e o Botafogo, em terceiro, também com 149 pontos e uma vitória a menos que o Vasco, Clube de Regatas Rio De Janeiro, em quarto, com 22 pontos, e Guanabara, em quinto, com 8 pontos.

- A regata deste domingo será marcante, pois além de ser a primeira competição que acontece depois da inauguração do Centro de Treinamento de Remo, as provas prometem disputas acirradas a cada remada até a linha de chegada – declara Paulo Carvalho, presidente da FRERJ e completa:

- O esforço em conjunto do Governo do Estado do Rio de Janeiro o com o remo possibilitou a inauguração do nosso Centro de Treinamento, que agora é uma realidade. A notícia chamou a atenção de tanta gente, que a Federação de Remo do Chile já solicitou fazer intercâmbio entre os remadores chilenos e os brasileiros. A entidade também quer participar de uma competição no Rio.

Paulo Carvalho ressalta, ainda, a importância da iniciativa do Club de Regatas Piraquê e do Clube de Remo Rio de Janeiro, que são clubes predominantemente de categoria Master, mas que estão iniciando um trabalho de formação de novos talentos, criando suas escolas de remo.

- Com essa iniciativa os clubes passam a contribuir de uma forma mais contundente para o desenvolvimento da modalidade em nosso Estado. Também gostaria de citar o maravilho projeto com o Pararemo que está sendo desenvolvido pelo Clube de Regatas Guanabara – afirma o presidente da FRERJ.

PROGRAMAÇÃO:

Prova 1 – 9 horas – Double Skiff - Junior - A - Feminino - 2.000m

Raia - Clube

1 - Clube de Regatas do Flamengo - B

Juddy Milla Portela Passos

Mariana Hilario Meireles

2 - Clube de Regatas do Flamengo - A

Yasmim dos Santos Rocha

Mariana Manso

3 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Stephanie Sobrinho Ferreira da Costa

Isabela Beatriz Ferreira

4 - Botafogo de Futebol e Regatas - B

Guileine Pandolfi Ribas

Cariane Santos Conceição

5 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Isabella Constanza Ibeas

Maria Sol Ordás

Prova 2 – 9h15m – 4 Sem - Peso Leve - 2.000m

Raia - Clube

1 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Jefferson Luiz Meira dos Santos

Renato Cezar Cataldo Felizardo de Azevedo

Marcos Oscar Alves de Oliveira

Carlos Alberto Ferreira Santos

2- Clube de Regatas do Flamengo - A

Thiago Almeida

Thiago Pereira de Carvalho

Vangelys Reinke Pereira

Fernando Fellows Dourado

3 - Botafogo de Futebol e Regatas - B

Evaldo Mathias Becker Morais

Guilherme Ricardo Gomes

Vinícius da Silva Donato

Thiago Francisco da Silva

4 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Ailson Eraclito da Silva

Emanuel Dantas Borges

Marciel Morais Souza

Diego Donizette Nazário

Prova 3 – 9h30m – Single Skiff - Junior - A - 2.000m

Raia - Clube

1 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Carlos Eduardo Junger Motta

2 - Botafogo de Futebol e Regatas - B

Luiz Felipe Faria

3 - Clube de Regatas do Flamengo - A

Pedro Henrique Alves de Souza Ferreira

4 - Clube de Regatas do Flamengo - B

Vitor Delfior Falcon

5 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Leandro Tíndaro Costa de Souza

Prova 4 – 9h45m – 4 Com - Aspirante - 2.000m

Raia – Clube

1 - Grêmio Remo/Vela Escola Naval - A

Jimmy Paiva Gomes

Matheus Porto de Almeida

Pedro Henrique Abreu D'Avila Gonçalves

Arthur Castro do Nascimento

Hugo Oliveira de Andrade Martins

2 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Caique Pereira das Chagas Guedes

Pedro Henrique Sobrinho Ferreira da Costa

Leonardo Jandre Emilião

Vinicius Ernesto Vieira

Pedro Crespo Monteiro Lima

3 - Rema Campos - A

Diogo da Conceição Manhães

Inguerson de Souza Silva

Lucas Lopes Marins Azeredo

Marcelo Junior Mendes de Oliveira

Felipe Manhães Braga Gonçalves

4 - Clube de Regatas do Flamengo - B

Alfredo da Roza Neto

Jairo Cruz da Silva

Brian Barbosa Sebastião

Yan Costa Ferreira de Sá

Matheus Rodrigues Nogueira da Silva

5 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Bernardo Bevilaqua Foldes Guimarães

Erick dos Santos Oliveira

Samuel Batista Barbosa

Alexander de Oliveira Silva

Santiago Ibeas

Prova 5 – 10 horas – Single Skiff - Aberto / Feminino - 2.000m

Raia - Clube

1 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Sofia Ibarguren

2 - Clube de Regatas do Flamengo - A

Yanka Vieira Rodrigues de Britto

3 - Botafogo de Futebol e Regatas - B

Evelyn Maricel Silvestro

4 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Nathalia Pereira Barbosa

5 - Clube de Regatas do Flamengo - B

Fernanda Nunes Leal Ferreira

6 - Clube de Regatas Guanabara - A

Manoela Barbosa de Oliveira

Prova 6 – 10h15n – Single Skiff – Infantil - 500m

Raia - Clube

1 - Clube de Regatas do Flamengo - A

Eduardo do Vale Caroli

2 - Clube de Regatas do Flamengo - B

Nikolas Hugo Duarte

3 - Botafogo de Futebol e Regatas - B

Edgard Penha Corbo

4 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

João Gualberto Frainer Teixeira

Prova 7 – 10h25m – Double Skiff – S23 / Feminino – 2.000m

Raia - Clube

1 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

CArla Carolina Santos Silva

Barbara Deuschle dos Santos

2 - Clube de Regatas do Flamengo - B

Juddy Milla Portela Passos

Mariana Hilario Meireles

3 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Daniele Ramos Firmo

Tatiane Garcia da Silva

4 - Clube de Regatas do Flamengo - A

Caroline de Carvalho Corado

Isabelle Falck Camargos

5 - Club de Regatas Vasco da Gama - B

Juliana Pinto Alipio

Isabela Beatriz Ferreira

Prova 8 – 10h40m – 2 Sem – Aberto – 2.000m

Raia – Clube

1 - Clube de Regatas do Flamengo - B

Marcos Eduardo Ibiapina Lopes

Agustin Diaz

2 - Clube de Remo Rio de Janeiro - A

Carlos Eladio Rodrigues Costa

Elicio Mota Cavalcante

3 - Clube de Regatas do Flamengo - A

Maciel Costa da Silva

Axel Haack

4 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Marcos Oscar Alves de Oliveira

Renato Cezar Cataldo Felizardo de Azevedo

5 - Botafogo de Futebol e Regatas - B

Fabio José Santana Moreira

Evaldo Mathias Becker Morais

6 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Ailson Eraclito da Silva

Emanuel Dantas Borges

Prova 9 -10h55m – 2 Sem – Peso Leve S23 – 2.000m

Raia - Clube

1 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Neemias Marques Aguiar

Willian Silva Calixto

2 - Clube de Regatas do Flamengo - A

Roberto M. Mollinedo Hevia

Eduardo Caldas Alves

3 - Botafogo de Futebol e Regatas - B

Heitor dos Santos Araujo

Thiago Francisco da Silva

4 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Uncas Tales Batista

Fellipe Reyson de Souza Xavier

Prova 10 – 11h10m – Single Skiff – Junior – B – Feminino – 1.000m

Raia - Clube

1 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Thalita Rosa Soares

2 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Ana Luiza MArques Aguiar

3 - Clube de Regatas do Flamengo - A

Manuela Valente Camara Py

4 - Botafogo de Futebol e Regatas - B

Eluah Costa Porto de Assis

5 - Clube de Regatas do Flamengo - B

Karen Cristina dos Santos Silveira

6 - Rema Campos - A

Jessica Inácio Rocha

Prova 11 – 11h20m – Yolete 4X – Infantil – Feminino – 500m

Raia - Clube

1 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Victoria de França Lopes da Silva

Bruna Azevedo Ferreira

Caroline de Oliveira Barbosa

Julia de Freitas Soares

Lohanne Farias Graciano

2 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Joyce Florencio Pereira da Silva

Isadora Alexsandra Ferreira

Loreny Silva de Oliveira

Joelma Florencio Pereira da Silva

Stephanie Sobrinho Ferreira da Costa

3 - Clube de Regatas do Flamengo - A

Maria Eduarda Rodrigues Ferreira

Cecilia de Albuquerque Sá Schumann

Maria Gabriela Martins da Rocha Oaladini de Souza

Maria Joyce Serafim da Silva

Juddy Milla Portela Passos

Prova 12 – 11h30m – 4 Sem – M sters – C – 1.000m

Raia - Clube

1 - Clube de Regatas Piraquê - A

Lino Camara de Mello e Silva

Alessandro Torres Barreto Sales

Mario Stratievsky

Luiz Carlos Guedes Valente

2 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Cesar Boggian

Claudio Roso

Edson Sarmento Salles Neto

Luiz Guilherme Barbosa Marzano

3 - Clube de Regatas Guanabara - A

Mauricio Ludwing

Gustavo Correa Affonso Puppi

Leandro Sacramento Campos

Gleiber Frota Garcia de Oliveira

4 - Clube de Regatas do Flamengo - B

Bruno Cotecchia

Miguel Kozlowski da Fonseca

Vicente Paulo Rezende

Marcio Alexandre da Silva

5 - Clube de Remo Rio de Janeiro - A

Eduardo Starling do Rego Monteiro

AndreLuis Hime Pinheiro Soares

Jorge Sahione Neto

Oswaldo Kuster Neto

6 - Clube de Regatas do Flamengo - A

Paulo Henrique Macario de Morais

Leandro Loureiro Franco Ferreira

Roberto Teixeira Nahon Marinho

Duilio Bencardino Itagiba

Prova 13 – 11h40m – Single Skiff – Junior – B – 1.000m

Raia - Clube

1 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Gabriel Alves Rosa

2 - Botafogo de Futebol e Regatas - B

Santiago Ibeas

3 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Breno Robert de Ornellas Felix

4 - Club de Regatas Vasco da Gama - B

Brenno Fernandes Borges

5 - Clube de Regatas do Flamengo - A

José Reinaldo Machado Brito

6 - Clube de Regatas do Flamengo - B

Thierry Sander de Paiva

7 - Clube de Remo Rio de Janeiro - A

Bernardo Ahmed Sleman Banholi

8 - Rema Campos - A

Richard Souza Lopes

9 - Rema Campos - B

Wellington Luis Cunha de Souza

Prova 14 – 11h50m – Four Skiff – Peso Leve / Feminino – 2.000m

Raia - Clube

1 - Botafogo de Futebol e Regatas - B

Juliana Cristina Souza dos Santos

Maria Eduarda Oliveira da Silva

Cariane Santos Conceição

Guileine Pandolfi Ribas

2 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Sofia Ibarguren

Stephanie Sobrinho Ferreira da Costa

Juliana Pinto Alipio

Antonia Emanuelle Penha Abreu

3 - Clube de Regatas do Flamengo - A

Fernanda Nunes Leal Ferreira

Caroline de Carvalho Corado

Isabelle Falck Camargos

Mariana Manso

4 - Clube de Remo Rio de Janeiro - A

Renata Fernandes Costa

Georgiana Charnaux Grumser

Giovanna de Piro Vianna

Kelly Cristina de Andrade Banholi

5 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Carla Carolina Santos Silva

Isabella Constanza Ibeas

Barbara Deuschle dos Santos

Carolyn El Jidi de Oliveira

Prova 15 – 12h05m – 8 Com – S23 – 2.000m

Raia - Clube

1 - Club de Regatas Vasco da Gama - A

Willian Silva Calixto

Matheus Freitas de Souza

Vinicius da Silva Marques

Caique Pereira das Chagas Guedes

Vinicius Ernesto Vieira

Neemias Marques Aguiar

Jefferson Luiz Meira dos Santos

Carlos Alberto Ferreira Santos

Wellington Medeiros de Almeida

2 - Clube de Regatas do Flamengo - A

André Luiz Martins Abreu

Vitor Delfior Falcon

Lucas Morais Ribeiro

Axel Haack

Renato Cardeal Damasceno

Claudio M. de Lima Filho

Victor Hugo Duarte

Pedro Henrique Alves de Souza Ferreira

Matheus Rodrigues Nogueira da Silva

3 - Botafogo de Futebol e Regatas - A

Uncas Tales Batista

Lucas Vertheim Ferreira

Daniel Afonso Kelly da Silva

Elineuto Vieira Abreu

Fellipe Reyson de Souza Xavier

Leandro Tíndaro Costa de Souza

Heitor dos Santos Araujo

Vinícius da Silva Donato

Erick dos Santos Oliveira