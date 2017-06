Botafogo: João Paulo mira clássico e quer vitória por sequência positiva no Brasileiro 

Acostumado a jogar decisões neste primeiro semestre de 2017, o Botafogo tem mais um desafio importante no próximo domingo. Desta vez, não trata-se de uma partida eliminatória, nem de um jogo que vai decidir o futuro do clube na temporada, no entanto, o clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão, é tratado como uma final no Glorioso, não somente pela rivalidade, mas também porque é assim que os jogadores alvinegros encaram todos os jogos no torneio nacional.

O volante João Paulo, em entrevista coletiva, realizada nesta sexta-feira, citou todos os ingredientes que envolvem o duelo e reforçou o empenho pelo resultado positivo. De acordo com o jogador, contudo, apesar de todo um contexto histórico e disputa regional, o time precisa entrar focado em apenas conquistar a terceira vitória consecutiva na competição.

- É um clássico, uma grande rivalidade do nosso futebol. Tivemos dois confrontos com eles quando estávamos vivendo competições paralelas. Hoje é um pouco diferente. Não é uma desculpa, mas agora podemos pensar somente no Brasileiro e construir uma sequência positiva. A gente sabe que é um jogo que mexe muito com o clube, com a torcida. Pra nós jogadores também é diferente. Mas por outro lado sabemos que vale os mesmos três pontos. São 38 finais no campeonato, temos que entrar com este pensamento - disse.

Confira outros pontos abordados por João Paulo:

BOM MOMENTO NA EQUIPE

- Acho que a titularidade é o momento de cada um. O Jair fala isso. Estou me sentindo bem. Já joguei em duas posições diferentes. Estou feliz pelo momento, pela equipe, que está disputando três competições e fazendo uma boa campanha -

CLÁSSICO EM VOLTA REDONDA

- O local é secundário. Tem sua importância, mas a gente pensa na nossa estratégia de jogo, no adversário -

BOTAFOGO SURPREENDENDO EM 2017?

- A gente sempre acreditou. A surpresa fica por parte da imprensa. Aqui dentro sempre olhamos para a nossa capacidade, com pés no chão, mas acreditando que podemos chegar longe -

POSSÍVEIS DESFALQUES DE LINDOSO E CAMILO

- São dois jogadores fundamentais. Não sei até onde preocupam. Com certeza perderíamos com a saída deles. Mas temos um grupo qualificado para substituir à altura -

JEFFERSON EM JOGO-TREINO

- Muito bom. Ele é uma referência pra gente, para o Botafogo. Não acompanhei o jogo-treino, mas nos treinos vejo que ele está à vontade, sem dor. Tenho certeza que daqui a pouco vai estar em condições -

ATUAR MAIS ADIANTADO

- Eu deixei claro quando cheguei que consigo fazer essas funções no meio. Cabe ao Jair decidir o melhor para equipe. Se for preciso fazer uma mudança vou encarar da mesma maneira -

Com site oficial do Botafogo