Amistoso de futebol americano arrecada doações

O RioSolidario e o Fluminense Guerreiros Futebol Americano fecharam uma parceria que une solidariedade, esporte e diversão. O jogo amistoso entre o time tricolor e o Nova Friburgo Yetis, no domingo (4/6), às 14h, terá a arrecadação de leite em pó e alimento não-perecível, que serão doados às instituições atendidas pelo RioSolidario. A entrada no estádio do Fluminense será gratuita.

As organizações cadastradas no RioSolidario atendem pessoas com deficiência, crianças e idosos. A coordenadora do Programa de Doações da ONG, Mônica Miranda, destacou a importância da iniciativa.

"É a partir de ações como essa que alcançaremos, de forma mais rápida, o nosso objetivo de ajudar às instituições de assistência social para combater a exclusão social e garantir uma vida digna para as pessoas que precisam", enfatizou Mônica.

O evento contará com uma programação para toda a família, com feira de food trucks, show, apresentação das Cheerleaders da Trinity Sports e a estreia do Coral do Fluminense.

A iniciativa da rede de solidariedade partiu do próprio time tricolor. O treinador principal do Fluminense Guerreiros Futebol Americano, Sandro Cox, destacou a função social do esporte.

"Participar desta ação é maravilhoso. É propósito do esporte se colocar em prol da sociedade", disse o treinador.

O jogo será no Fluminense Football Club, na Rua Pinheiro Machado, nº 86, no bairro de Laranjeiras, na Zona Sul. A abertura dos portões será as 12h30, e a partida começa às 14h.