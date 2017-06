Allegri quer Juventus 'diabólica' para derrotar Real Madrid

Já em Cardiff, País de Gales, para a grande final da Liga dos Campeões da Europa, o técnico Massimiliano Allegri afirmou que quer uma Juventus "diabólica" para derrubar o Real Madrid na decisão.

O duelo acontecerá neste sábado (3), quando a Velha Senhora buscará seu terceiro título no maior torneio de clubes do mundo - o clube merengue já tem 11 taças. "Trabalhamos o ano inteiro, mas amanhã precisamos vencer e entender qual o momento de atacar e quando defender. Devemos ter a convicção de trazer a taça para casa e ser diabólicos ao golpear quando o Real der uma oportunidade", disse Allegri na coletiva de imprensa pré-jogo.

Já o técnico do time espanhol, Zinédine Zidane, rejeitou o favoritismo e declarou que cada equipe tem 50% de chances de vencer a final. "Não acredito que a Juve jogará fechada, o time bianconero é muito mais do que a zaga, teremos uma partida muito bonita e jogada de modo aberto", acrescentou.

Juventus e Real Madrid já se enfrentaram em uma decisão de Liga dos Campeões, em 1998, quando um gol de Mijatovic deu o título para os espanhóis. "Jogaremos sem qualquer medo do Real, de sua história, de seus troféus. Jogaremos para vencer", garantiu o lateral Daniel Alves, acostumado a enfrentar os merengues desde os tempos de Barcelona.

"Para mim seria a cereja do bolo. Estamos a um passo do sonho, queremos entrar na história", acrescentou o brasileiro, que em 2017 já venceu a Copa da Itália e o Campeonato Italiano com a Velha Senhora.