O técnico Massimiliano Allegri confirmou a escalação da Juventus para a final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. A Velha Senhora irá a campo com Buffon no gol, Barzagli, Bonucci e Chiellini na linha de defesa, Daniel Alves e Alex Sandro nas alas, Khedira, Pjanic e Dybala no meio de campo e Mandzukic e Higuaín no ataque.