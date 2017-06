Zé Ricardo esboça titulares do Flamengo para clássico sem Diego e Conca

O Flamengo treinou nesta quinta-feira e o técnico Zé Ricardo começou a esboçar a equipe para o clássico deste domingo contra o Botafogo, em Volta Redonda, pelo Campeonato Brasileiro. O comandante optou por manter o esquema com três volantes e não utilizou os meias Diego e Conca entre os titulares.

A grande novidade no treino foi o retorno do atacante Everton. O jogador ficou de fora contra Atlético-GO e Atlético-PR por uma lesão no tornozelo. Outro que trabalhou entre os titulares foi o colombiano Cuéllar, que atuou ao lado de Márcio Araújo e William Arão no meio.

Em relação a Diego e Conca, é provável que o primeiro fique no banco de reservas no clássico. Já o argentino deve ficar de fora, ainda como prevenção por conta do tempo sem jogar.

Com isso, o Flamengo deve ir a campo para o clássico com a seguinte formação: Alex Muralha, Pará, Réver, Rafael Vaz e Renê; Márcio Araújo, Cuéllar, Willian Arão e Ederson; Everton e Guerrero.