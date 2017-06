Warriors vencem Cavs por 113 a 90 e fazem 1 a 0 nas finais

Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers iniciaram, na noite de quinta-feira, as finais da temporada 2016-2017 da NBA e a franquia californiana, jogando em casa, na Oracle Arena, levou a melhor vencendo por 113 a 90 e fazendo 1 a 0 na série.

Com o resultado, os Warriors seguem com 100% de aproveitamento nos playoffs, já que venceram os quatro jogos contra Portland Trail Blazers, Utah Jazz e San Antonio Spurs. Já os Cavs sofreram a segunda derrota na fase decisiva da liga.

Após cinco anos longe das finais, quando disputou defendendo o Oklahoma City Thunder, Kevin Durant, com uma grande atuação, foi o cestinha do primeiro jogo da final. O ala da franquia da Califórnia fez 38 pontos, e ainda ficou perto de um triplo-duplo, com oito rebotes e oito assistências.

Stephen Curry, outro destaque dos Warriors, fez 28 pontos, acertando seis arremessos de três, terminando com 54,5% de aproveitamento neste fundamento. Já o ala-pivô Draymond Green, que terminou o primeiro tempo sem pontuar, fechou o jogo com nove pontos e 11 rebotes, perto de atingir um duplo-duplo.

Pelo lado dos Cavs, LeBron James conseguiu um duplo-duplo antes do intervalo e terminou a partida com 28 pontos e 15 rebotes. Outro jogador da equipe que atingiu a marca foi ala-pivô Kevin Love, com 15 pontos e 21 rebotes. No entanto, a atuação dos atuais campeões a partir do terceiro quarto foi bastante fraca, influenciando no resultado final do duelo.

Na volta dos vestiários, os Warriors fizeram 13 pontos, enquanto que a franquia de Ohio não conseguiu pontuar. O terceiro quarto terminou com 21 pontos de vantagem para os californianos, que venceram por 93 a 72.

Já no último quarto, o Golden State Warriors conseguiu abrir 24 pontos de vantagem e com o resultado irreversível, e a equipe de Ohio, faltando quatro minutos para o fim, colocou todos seus titulares no banco. Em seguida, foi a vez dos donos da casa dar um merecido descanso para seus principais jogadores, já pensando no próximo confronto.

A segunda partida da série final da NBA entre Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers está marcada para o próximo domingo, às 21h (horário de Brasília), novamente na Oracle Arena, em Oakland.