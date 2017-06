Sob forte esquema de segurança, Juve e Real chegam a Cardiff

Sob um forte esquema de segurança, as equipes de Juventus e do Real Madrid chegaram nesta sexta-feira (2) à cidade de Cardiff, no País de Gales, para disputar a final da Liga dos Campeões da Europa neste sábado (3).

Dezenas de torcedores receberam as duas equipes, que tem na programação apenas um treino de reconhecimento do gramado no Millennium Stadium. Enquanto a Velha Senhora irá para o campo às 17h30 (12h30 no horário de Brasília), os merengues fazem o reconhecimento duas horas depois.

As preocupações com a segurança dos atletas é tamanha que o estádio fechará sua cobertura para evitar ações com drones durante os treinos. Amanhã, pela primeira vez na história, uma final da Champions será jogada em um estádio coberto, justamente, pelo temor de terrorismo.

Além disso, as autoridades e os líderes da Uefa pediram para que os torcedores que forem ao estádio chegarem "o mais cedo possível" por conta do grande número de barreiras de checagem até o palco do jogo.