Seleção Brasileira mantém liderança do ranking da Fifa

A seleção brasileira manteve a liderança do ranking da Fifa, cuja nova atualização foi divulgada nesta quinta-feira e não apresenta mudanças nas nove primeiras posições - a única novidade do top 10 é que a Polônia passou a dividir a décima posição com a Espanha.

O Brasil, que aparece com 1.715 pontos, aumentou a vantagem sobre a segunda colocada Argentina (1.626) em relação à classificação do início de maio, passando de 69 para 89 pontos. Já a Alemanha, que permanece em terceiro, chegou a 1.511 e se aproximou da 'Albiceleste', reduzindo a diferença de 139 para 115 pontos.

Os sul-americanos continuam a dominar as cinco primeiras posições, com o Chile (1.422) ocupando a quarta, e a Colômbia, a quinta (1.366), exatamente como no ranking divulgado em maio.

França (1.332), Bélgica (1.292), Portugal (1.267) e Suíça (1.263) ocupam, respectivamente, do sexto ao nono lugares, e Espanha e Polônia, ambas com 1.198 pontos, dividem o décimo.

A poucos dias do início da Copa das Confederações, a mudança mais significativa na tabela de classificação foi protagonizada pela Nova Zelândia, que subiu 17 posições, para a 95ª. Outras duas seleções participantes do torneio também pularam degraus em relação ao mês passado: a Austrália passou do 46º para o 48º lugar, e Camarões ganhou uma posição e chegou à 32ª.

Confira abaixo os 20 primeiros colocados no ranking da Fifa:.

.1. Brasil 1.715 pontos.

.2. Argentina 1.626.

.3. Alemanha 1.511.

.4. Chile 1.422.

.5. Colômbia 1.366.

.6. França 1.332.

.7. Bélgica 1.292.

.8. Portugal 1.267.

.9. Suíça 1.263.

.10. Espanha 1.198.

.10. Polônia 1.198.

.12. Itália 1.193.

.13. País de Gales 1.119.

.13. Inglaterra 1.119.

.15. Peru 1.108.

.16. Uruguai 1.099.

.17. México 1.050.

.18. Croácia 1.033.

.19. Costa Rica 913.

.20. Egito 903.