Flamengo fica perto de ter Rhodolfo e renovar com Réver

A diretoria do Flamengo está caminhando para fortalecer o setor defensivo nos próximos dias. A contratação do zagueiro Rhodolfo, ex-Atlético-PR, São Paulo e Grêmio, se tornou mais possível, segundo informações publicadas pela imprensa turca.

Dono dos direitos federativos do jogador, o Besiktas está disposto a negociar, após os cariocas aumentarem a proposta que foi feita anteriormente.

Os turcos desejam 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 9 milhões) para liberar o zagueiro, que passou por uma cirurgia no ano passado e, desde então, entrou poucas vezes em campo. O Flamengo, porém, vinha tentando o acerto por 1 milhão de euros (aproximadamente R$ 3,5 milhões). Segundo os jornais, o Rubro-Negro acena com 1,5 milhão (cerca de R$ 5,5 milhões), o que teria deixado o Besiktas mais satisfeito.

Revelado nas categorias de base do Matsubara-PR, Rhodolfo ganhou destaque ao defender o Atlético-PR entre 2006 e 2010, se transferindo em seguida para o São Paulo, onde conquistou a Copa Sul-Americana de 2012. O defensor teve passagem pelo Grêmio antes de se transferir para o Besiktas.

Além de se aproximar do acerto com Rhodolfo, a diretoria flamenguista encaminhou a renovação do empréstimo do zagueiro Réver por mais um ano. O contrato do jogador chega ao fim no dia 30 de junho, mas o Internacional, dono de seus direitos, facilitou o acordo com o Rubro-Negro. O novo vínculo deve ser assinado nos próximos dias.

E não é apenas a zaga que está se reforçando. O clube deve confirmar nos próximos dias a contratação do meia Éverton Ribeiro, que está se despedindo do Al Ahli Dubai, dos Emirados Árabes Unidos.

Dentro de campo o elenco treina nesta sexta-feira e Zé Ricardo vai definir a escalação para o clássico contra o Botafogo no próximo domingo, às 11 horas (de Brasília), no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O treinador vai analisar a situação do meia Diego, que se recupera de lesão no joelho direito, e do apoiador Everton, que luta contra dores no tornozelo direito. São grandes as chances deles serem relacionados para o duelo.