Final da Liga dos Campeões será a mais blindada da história

A final da Liga dos Campeões entre Juventus e Real Madrid, que será disputada neste sábado (3) em Cardiff, no País de Gales, será a "mais blindada da história" segundo as autoridades do país.

A Polícia de South Wales fez um "enorme" plano de segurança, coordenado com a Inteligência britânica, que inclui o deslocamento de dois mil policiais extras em uma cidade já patrulhada por seis mil agentes. De acordo com a Polícia, a ideia é ter controles de rotina "em cada esquina" da cidade e mais ainda nas adjacências do Estádio Millennium.

Além disso, foram contratados centenas de especialistas em logística para obter em tempo real a identidade dos cerca de 200 mil torcedores que irão para a cidade, sendo que a maioria não terá ingressos para a partida e ficará espalhada em praças, bares e restaurantes.

Para evitar ataques com drones, a cobertura do estádio permanecerá fechada antes e durante a partida, bem como durante os treinamentos feitos por Juve e Real antes do confronto.

As medidas de segurança, que já seriam bastante intensas, foram ampliadas após o atentado terrorista na Arena Manchester, logo após o show da cantora Ariana Grande, no último dia 22. O ataque provocou 22 mortes e mais de 50 feridos, alguns com a necessidade amputação de pernas.

As chamadas "fan zones", os locais onde os torcedores sem ingressos se reúnem para assistir o jogo, serão mantidas sob um grande esquema de segurança. No entanto, nos locais, não serão permitidos shows ou festas como ocorreu nos anos anteriores.