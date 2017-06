Estádio da Juventus muda de nome e será 'Allianz Stadium'

A Juventus anunciou nesta quinta-feira (1) que vendeu os "naming rights" de seu estádio e que, a partir de 1º de julho, o local passará a se chamar "Allianz Stadium".

O acordo foi firmado entre o clube italiano, a Allianz Italia e a Lagardère Sports, que detinha o nome "Juventus Stadium" até o momento. O novo acordo valerá até o dia 30 de junho de 2023.

Inaugurado em setembro de 2011, o estádio do time bianconero tem capacidade para 41,5 mil pessoas sentadas, além de quatro mil lugares nos camarotes Premium, com mais de 60 sky box e oito áreas para negócios.

Além disso, há o Juventus Museum, 31 bares, duas áreas para crianças, 10 lojas do clube e quatro mil vagas de estacionamento. Desde a sua inauguração, mais de seis milhões de pessoas passaram pelo local.

De acordo com informações da equipe, foram 130 jogos com capacidade total de torcedores em 156 partidas disputadas no "Juventus Stadium".

"Nossa ambição e objetivo é desenvolver com a Allianz uma série de parcerias vantajosas ao nosso público. Assim como já é sucesso com outros parceiros que contribuíram para transformar o estádio em um teatro para grandes espetáculos em ocasião de cada partida ou torná-lo sempre mais atrativo para as famílias", afirmou Giorgio Ricci, Co-Chief Revenue Officer e Head of Global Partnerships and Corporate Revenues da Juventus.

No mundo, a Allianz já dá nome aos estádios do Bayern de Munique e do TSV 1860 Munique, na Alemanha, do Palmeiras, em São Paulo, do Nice e da equipe de rúgbi Toulon, na França, do Shaftesbury Barnet Harriers e de duas equipes de rúgbi em Londres, do FC Sydney, na Austrália, e do Rapid Wien, em Viena, na Áustria.