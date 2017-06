Buffon revela 'medo' para final da Liga dos Campeões

O goleiro da Juventus, Gianluigi Buffon, revelou nesta quinta-feira (1º) que sente um "medo certo" para a final da Liga dos Campeões da Europa, que será disputada no próximo sábado (3) em Cardiff, contra o Real Madrid.

"Medo pela final? Aquele certo, aquele que aparece quando se jogam essas partidas. Mas, é preciso encontrar a coragem para bater esse medo e muitas vezes eu fiz isso. Por isso, me sinto muito mais forte do que aqueles que não sentem medo ou dizem que não sentem", afirmou à emissora "Premium Sport".

Sobre a expectativa para o confronto, o ídolo italiano ressaltou que o time jogará com "a convicção de que pode fazer tudo muito bem". Ao ser questionado se pensa em ganhar o prêmio Bola de Ouro, por conta da temporada à frente da Velha Senhora, Buffon se limitou a dizer que irá para a partida "para fechar um ciclo".

De fato, o vitorioso goleiro nunca conquistou a Champions, tendo chegado à final da competição apenas em 2015 - quando a equipe foi derrotada pelo Barcelona. Caso atinja o feito neste sábado, Buffon acumulará mais um recorde para a sua carreira, se tornando o jogador mais velho a ganhar o torneio.

No dia 3 de junho, ele terá 39 anos e 126 dias e pode superar outra lenda do futebol italiano: Paolo Maldini. O eterno ídolo do Milan conquistou a Champions em 23 de maio de 2007 aos 38 anos e 331 dias.