Vanderlei Luxemburgo estreia no comando do Sport em dia de jogo decisivo

O técnico Vanderlei Luxemburgo estará no banco de reservas na noite desta quarta-feira, em dia de jogo decisivo para o Sport. O experiente treinador foi apresentado na última quinta e já comanda o Leão na partida contra o Botafogo, na volta das oitavas da Copa do Brasil.

O clube precisa reverter um placar de 2 a 1 obtido no Rio de Janeiro. O técnico comandou apenas um treino antes do duelo, realizado na tarde da última quinta.

"Eu já estou aqui. Não vou ficar na arquibancada. Já quero estar lá (no campo) sofrendo com os jogadores para poder ajudar de alguma maneira com minha experiência. Quero estar lá e participar dessa possível classificação para as quartas de final", comentou o treinador.

O experiente técnico já chegou ao time fazendo mistério e não revelou a escalação que estará em campo, no estádio da Ilha do Retiro. O comandante, no entanto, poderá contar com a volta de Diego Souza e do volante Ronaldo. Por outro lado, os laterais Samuel Xavier e Raul Prata estão vetados pelo departamento médico.

"É muito importante que a Ilha do Retiro esteja lotada. Eu convoco o torcedor, que é o nosso centroavante. É a primeira decisão que eu vou participar e eu peço que a torcida compareça para nos ajudar a colocar a bola para dentro", completou.