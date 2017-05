'Herdeiro' de Totti, De Rossi renova com a Roma

Tido como o herdeiro de Francesco Totti na Roma, o volante Daniele De Rossi, 33 anos, anunciou nesta quarta-feira (31) sua renovação de contrato com o time giallorosso por mais duas temporadas.

As negociações já vinham se arrastando havia meses, já que o clube oferecia apenas um ano ao jogador, impasse que acabou despertando o interesse de outras equipes, como a Inter de Milão.

Segundo De Rossi, o novo contrato foi fechado há alguns dias, mas ele só quis anunciar após a despedida de Totti, no último domingo (28). "Pedi para não falarem domingo porque tinha outra história que estava para acabar, mas que talvez não acabará nunca", disse.

Romano de nascimento e romanista de coração, o meio-campista nunca defendeu outro clube e foi chamado durante toda a carreira de "capitan futuro" ("capitão do futuro"). Agora, com a saída de Totti, De Rossi assume de vez a braçadeira de capitão da Roma.

"Espero que os torcedores, após as lágrimas de domingo, fiquem perto de nós, ainda que o adeus de Totti cause dor em todos. Eu pensei: depois de Francesco, eu não podia ir embora também, seria um golpe muito grande", acrescentou o volante, que também herda o posto de maior ídolo da Roma ainda vestindo a camisa do clube.