Francês é expulso de R.Garros após beijar repórter à força

O tenista francês Maxime Hamou, número 287 no ranking da ATP, foi expulso nesta terça-feira (30) do tradicional torneio de Roland Garros por ter beijado à força a repórter Maly Thomas, do "Eurosport", durante uma entrevista nesta segunda-feira (29).

Após ter perdido a partida para o uruguaio Pablo Cuevas (6-3, 6-2, 6-4), ele foi para a entrevista e beijou Thomas no rosto.

Visivelmente constrangida, ela tentou prosseguir com a conversa e Hamou deu mais dois beijos nela, que tentava se desvencilhar do atleta.

Por meio de comunicado, a organização informou que "retirou a credencial por seu comportamento repreensivo e inapropriado".

Agora, a Federação Francesa pode aplicar uma punição contra Hamou, que pode ser desclassificado de diversas competições.

Também através de uma nota, o tenista pediu desculpas pelo ocorrido, ressaltando que "não foi bonito" o que fez.