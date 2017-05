Corpo de Garrincha some de cemitério onde estava enterrado

O cuidado com a memória de Garrincha passa por um grande drama. De acordo com informações divulgadas pelo jornal "Extra", na última terça-feira (30), a Prefeitura de Magé, na Baixada Fluminense, e parentes do craque eterno do Botafogo e da Seleção Brasileira não sabem onde estão enterrados os restos mortais do jogador.

O Cemitério Municipal Raiz da Serra admitiu a hipótese de que os restos mortais de Manuel Francisco dos Santos, morto aos 49 anos em 1983, possam ter se perdido durante um processo de exumação.

"Pelo que a gente pesquisou, não se tem certeza de que ele está enterrado. Houve uma informação de que o corpo foi exumado e levado para um nicho (gaveta no cemitério), mas não há documento da exumação", disse Priscila Libério, administradora atual do cemitério.

Há duas sepulturas com o nome de Garrincha no local: uma coletiva, onde estaria enterrado o restante da sua família, e outra a 200 metros, que marcou o ponto como um obelisco. Rosângela Santos, filha de Mané, desabafou sobre o episódio:

"Meu pai não merecia isso", desabafou a filha do craque.

João Rogoginsky, primo do jogador, admitiu que o corpo de Garrincha saiu do túmulo onde originalmente foi sepultado em virtude de outra pessoa ter morrido cerca de dez anos depois. Porém, não teria assistido à exumação e só ficou a par da transferência do local onde está o corpo.

A prefeitura de Magé descobriu que os restos mortais de Garrincha estavam em local incerto por acaso. Quando o prefeito atual, Rafael Tubarão, tentou celebrar o aniversário de 84 anos do saudoso jogador, o relatório do cemitério baseou-se em um relatório que confirmava a presença dos parentes do jogador na exumação. Tubarão se dispôs a exigir uma nova pesquisa no cemitério:

"Se a família concordar, mando fazer exumação nas outras sepulturas. E um DNA para saber se algum corpo é o de Garrincha", disse o prefeito

Garrincha morreu em 20 de janeiro de 1983, aos 49 anos, devido a problemas em decorrência do alcoolismo.