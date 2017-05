CBF nega pedido do Flamengo para jogar clássico na Arena da Ilha

A possibilidade de o Flamengo estrear na Arena da Ilha do Governador no próximo domingo, no clássico contra o Botafogo, não se tornará realidade. Após conseguir os laudos do Corpo de Bombeiros, o clube encaminhou toda a documentação necessária à CBF, porém, o prazo para que pudesse haver a mudança do local do jogo já havia expirado.

O regulamento da Confederação Brasileira de Futebol prevê que a troca de estádio deve ser feita com cinco dias de antecedência ao jogo, no caso, terça-feira. Como os documentos chegaram à entidade apenas nesta quarta-feira, o Flamengo não poderá levar o clássico para a Ilha do Governador.

Nesta quarta-feira o Flamengo soltou uma nota oficial afirmando que o estádio já está pronto para receber jogos do clube.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que encaminhou para a CBF todos os laudos de segurança para a liberação do estádio da Ilha do Governador. Assim, informamos que o estádio encontra-se em plenas condições para abrigar qualquer partida, o que acontecerá a qualquer momento, a critério da Confederação Brasileira de Futebol", escreveu o clube.

Por ora o clássico entre Flamengo e Botafogo será realizado em Volta Redonda, onde já estava programado.