Seis meses após tragédia, Chape assume liderança do Campeonato Brasileiro

Logo após a vitória sobre o Avaí, por 2 a 0, na noite de segunda, na Arena Condá, torcedores da Chapecoense comemoraram a liderança do time no Brasileiro. Pelo saldo de gols, a equipe supera Corinthians e Cruzeiro. O trio tem sete pontos. A euforia, porém, não afeta dirigentes e componentes da comissão técnica. Embora não falem disso abertamente, eles trabalham prioritariamente para manter a Chape na Série A.

"A vitória sobre o Avaí tem importância fundamental para os objetivos do time. É somar pontos agora para não ficar no sufoco no final", disse o jornalista Rafael Henzel, da Rádio Oeste Capital FM, de Chapecó, um dos sobreviventes da tragédia.

Dirigentes do clube sabem que as dificuldades na remontagem da equipe, após o acidente aéreo de novembro do ano passado, impedem saltos mais altos na temporada. A conquista recente do Estadual já surpreendeu alguns deles. A boa campanha na Libertadores, da qual a Chape foi excluída por questões extracampo, também se soma a essa rápida recuperação da equipe de futebol.

Mas isso não é suficiente para indicar que a Chapecoense vai disputar as primeiras posições do Brasileiro. Em redes sociais, seus torcedores lembraram de outros clubes catarinenses que chegaram à liderança da competição: Criciúma, Figueirense e Avaí. O caso do Criciúma é emblemático. Em 2004, ficou quatro rodadas em primeiro lugar, próximo da metade da competição. No final, acabou rebaixado para a Série B.