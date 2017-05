Pilotos da Ferrari participam de jogo beneficente na Itália

Os pilotos Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen e o italiano Antonio Giovinazzi vão participar nesta terça-feira (30) de uma partida de futebol beneficente no Juventus Stadium.

A iniciativa, batizada de "Partida do Coração", tem o objetivo de arrecadar cerca de 2,5 milhões de euros em prol das fundações Teleton e a Piemontese de Pesquisa sobre Câncer. A partida entre os times amadores "Nazionale Cantanti" e "Campioni per la ricerca" acontece a partir das 20h locais. Os ingressos variam de 10 a 20 euros.

"Como todos os meninos alemães, quando eu era criança eu me aproximei do futebol, mesmo não sendo tão bom. Mas se você pode fazer algo para trazer um sorriso a quem precisa, então que assim seja. Não importa quem e quando, o importante é ajudar", afirmou Vettel.

"Eu jogo futebol desde que eu era criança, embora, o meu esporte de referência sempre foi hóquei no gelo. Mas a bola estava interessada em mim, e hoje jogo praticamente todos os dias, já que meu filho me pede! No campo prefiro os atacantes, não tenho um jogador preferido, mas sigo a Juventus", explicou Raikkonen.

Para o piloto finlandês, "participar do jogo do coração me deixa muito orgulhoso. Espero sinceramente que todos juntos podemos fazer uma contibuição para a pesquisa".

No entanto, o italiano Giovinazzo, que desde pequeno corria de kart, explicou que sua paixão pelo futebol amadureceu aos poucos. "Na escola primária era o esporte mais popular, portanto se aproximou de mim também. Eu adoro o atacante, o artilheiro, mas eu não sou muito bom, então eu me encaixo para jogar na zaga".