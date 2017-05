Marcelo garante não faltar motivação no Real Madrid para final da Champions

O lateral-esquerdo Marcelo descartou nesta terça-feira que o Real Madrid esteja tratando com indiferença a possibilidade de se sagrar bicampeão da Liga dos Campeões, algo inédito desde 1992, quando o formato atual do torneio foi adotado.

"Temos a oportunidade de jogar outra final em tão pouco tempo e de sermos os primeiros em conquistar o título pelo segundo ano seguido. É uma motivação muito grande", garantiu o defensor brasileiro, ex-Fluminense.

Marcelo lembrou que terá que enfrentar na decisão de sábado, que acontecerá em Cardiff, no País de Gales, o lateral-direito Daniel Alves, que vem, inclusive, sendo escalado mais avançado pelo técnico da Juventus, Massimiliano Allegri.

"É muito complicado. É um grande jogador, como todos eles. Vai ser muito bom jogar contra eles. Dani vai lutar muito durante toda a partida", afirmou o camisa 12 dos 'Blancos'.

O lateral-esquerdo titular do time do técnico francês Zinedine Zidane admitiu que não pensa nas marcas pessoais e do clube, mas sim que o objetivo é conseguir colocar em campo o melhor futebol possível, para conquistar a 'Champions' mais uma vez.

"Sabemos como vamos jogar e vamos fazer nosso trabalho em campo. Estamos bem física e mentalmente, e jogar uma final é uma motivação extraordinária. Ganhamos o Campeonato Espanhol e, agora, jogar a final da 'Champions' não tem preço", avaliou.