Gabriel Jesus lembra que pintou ruas na Copa de 2014

Uma das apostas da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2018, o centroavante Gabriel Jesus era um mero torcedor no Mundial passado, disputado no Brasil. O jogador do Manchester City, da Inglaterra, usou as suas redes sociais nesta segunda-feira para divulgar fotografias em que aparece pintando as ruas do bairro onde morava, o Jardim Peri, de verde e amarelo.

"Sempre fui sonhador", escreveu Gabriel Jesus, que hoje tem 20 anos e é um dos destaques do Manchester City e da Seleção. Pelo Brasil, o atacante foi campeão olímpico em 2016 e já marcou cinco gols nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ele está convocado pelo técnico Tite para os amistosos contra Argentina e Austrália, em 9 e 13 de junho, após se recuperar de uma fratura no dedo mínimo do pé direito.

Gabriel Jesus tem aproveitado o seu período de férias para voltar às origens. Na sexta-feira, ele publicou também nas redes sociais um vídeo em que aparece driblando um garoto em uma rua do Jardim Peri.