Fora da Roma, ex-técnico Spalletti nega atritos com Totti

O agora ex-técnico da Roma Luciano Spalletti negou que existissem problemas de relacionamento com o ídolo Francesco Totti, que se despediu do clube giallorosso no último domingo (28).

"Eu não merecia as vaias que levei. Já as tinha ouvido antes, porque não nascem de mim, mas sim de quem quis criar ruma divisão entre mim e Totti que não existe", declarou o treinador após o anúncio de sua saída da Roma.

"Continuo amigo de Totti, e agora que ele entenderá que o depois também é belo, nos tornaremos ainda mais amigos", acrescentou Spalletti, ressaltando que não foi o responsável pela aposentadoria do craque. "Ele decidiu parar sozinho, a idade que tem o obriga a parar. Eu sempre o quis muito bem", disse.