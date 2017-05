Flamengo inicia a preparação para o clássico contra o Botafogo

O Flamengo iniciou a preparação para o clássico contra o Botafogo nesta terça-feira, no Ninho do Urubu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Atletas que começaram a partida contra o Atlético-PR fizeram apenas trabalho regenerativo enquanto os reservas ficaram fazendo trabalhos técnicos e táticos com o treinador Zé Ricardo.

Mais uma vez Conca e Diego trabalharam juntos com o restante do elenco com bola. No trabalho de posse de bola e troca de passes, os dois conseguiram se movimentar bem e estão se recuperando bem de suas lesões e antes do retorno dos dois, comissão técnica deve planejar um jogo-treino para analisar as reais condições dos dois atletas.

Everton e Donatti fizeram apenas uma trabalho físico de forma separada. Camisa 22 se recupera de um pisão no tornozelo direito e o zagueiro argentino de dores na panturrilha direita. Berrío apenas correu em volta do gramado e Gabriel sequer foi a campo, por conta de uma fratura na costela.

Zé Ricardo tem a semana livre para trabalhar, visando o jogo contra o Botafogo, válido pela quarta rodada do Brasileirão. Ideia principal é recuperar os jogadores que estão mais desgastados fisicamente e consertar alguns erros que foram cometidos nas últimas partidas do time na temporada.