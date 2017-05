Mesmo abandonando as 500 Milhas de Indianápolis, Alonso celebra boa prova

O japonês Takuma Sato fez história neste domingo (28) e tornou-se o primeiro piloto de seu país a vencer a mítica prova das 500 Milhas de Indianápolis, em uma prova marcada pela presença de Fernando Alonso e de um acidente gravíssimo com Scott Dixon.

A 101ª edição da histórica prova da Indy teve uma batalha final épica entre Sato e Hélio Castroneves, que buscava o tetra na pista. Nas últimas voltas, os dois se revezaram na liderança, mas a duas voltas do fim, o japonês não deu mais chances para o brasileiro. A terceira colocação ficou com o britânico novato Ed Jones.

Já o espanhol Fernando Alonso, que abriu mão de correr em Mônaco na Fórmula 1 para participar da prova, estava fazendo uma corrida bastante consistente, andando sempre entre os primeiros colocados. No entanto, a 20 voltas do fim, seu "fantasma" da quebra de motor reapareceu e ele precisou abandonar a corrida - assim como aconteceu diversas vezes na F1.

Mesmo assim, o bicampeão da F1 afirmou que essa foi "uma das melhores" corridas de sua vida. "A corrida foi divertida, foi boa. Eu acho que o desempenho foi bom. Estávamos lá o tempo inteiro, liderando a corrida por algumas voltas", disse Alonso. A quebra do motor, porém, pareceu não tirar o bom humor do espanhol. Na coletiva de imprensa, ele até brincou e bebeu leite de uma caixa, como se tivesse vencido a prova e arrancou gargalhadas dos jornalistas.

Alonso chegou a liderar algumas voltas da tradicional corrida

"Eu não venci, mas eu gostaria de beber um pouquinho de leite hoje. Obrigado a todos", disse aos repórteres que cobriam a corrida.

Mas, o momento de maior pânico ocorreu na volta 53 das 500 Milhas. Dixon, que largava na pole, sofreu um gravíssimo acidente. Seu carro bateu em Jay Howard, que havia batido no muro e voltado à pista. Não tendo como desviar, Dixon bateu no carro de Howard, decolou e seu carro se partiu ao meio ao bater no muro de proteção.

Apesar da gravidade do impacto, que gerou bandeira vermelha na prova, o neo-zelandês não sofreu nenhuma lesão grave e apareceu apenas mancando na conversa com jornalistas.