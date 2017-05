Galo confirma lesão de volante e não informa tempo de recuperação

O Atlético Mineiro confirmou, na tarde desta segunda-feira, por meio de sua assessoria de imprensa, que o volante Adilson sentiu dores e foi diagnosticado uma lesão na posterior da coxa direita. O tempo de recuperação não foi informado.

O volante é um dos principais responsáveis por uma maior organização do meio campo do Atlético. O time passou parte da temporada jogando com apenas dois volantes, mas a entrada do jogador deu mais equilíbrio defensivo ao time.

Com Adilson nos 11 titulares, o Galo passou a jogar com três volantes. Por ele ser um atleta de proteção a defesa, o time não ficou retrancado, porque o técnico Roger Machado permitiu a liberação de Rafael Carioca e Elias.

Foi com a entrada dele em campo que o Galo conquistou o título mineiro, superando o Cruzeiro, com empate no primeiro jogo e vitória no segundo. Além disso, o jogador proporcionou crescimento de setores do Atlético.

Os últimos jogos, no entanto, foram ruins para o clube. O Galo vem de três derrotas seguidas, para o Fluminense e Ponte Preta, ambas pelo Campeonato Brasileiro e, detalhe, sofrendo dois gols, dentro do Independência, nos dois jogos em dois minutos. O outro duelo foi contra o Paraná, pela Copa do Brasil, que o time alvinegro perdeu por 3 a 2.