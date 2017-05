Flamengo quer testar Conca e Diego em jogo treino

O Flamengo deve fazer um jogo-treino ainda nesta semana para testar a dupla formada por Conca e Diego. Este último está em estágio mais avançado de recuperação de cirurgia e pode até ser relacionado para o clássico contra o Botafogo, no próximo domingo. Para que isso aconteça, o camisa 35 terá de demonstrar bom rendimento nos treinos dos próximos dias.

O técnico Zé Ricardo evita fazer qualquer prognóstico sobre a volta da dupla e diz que o departamento médico fará uma avaliação nesta semana.

"Vamos ver isso durante a semana. Os dois estão trabalhando com bola, e o Diego já está em um estágio mais avançado. O departamento médico fará essa avaliação ainda. Estamos tentando programar um jogo-treino para dar ritmo aos dois atletas e ver a condição deles. O Flamengo tem um grupo equilibrado e regular, acredito que conseguiremos fazer um jogo forte mesmo sem eles", comentou o treinador.

Diego foi submetido a uma artroscopia no joelho direito por causa de uma lesão sofrida na partida contra o Atlético-PR, no dia 12 de abril. Já Conca não atua desde 19 de agosto do ano passado, quando sofreu uma lesão no joelho esquerdo.