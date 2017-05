Ederson viaja a Manchester para finalizar acordo com City

A vitória sobre o Vitória de Guimarães, que garantiu o título da Copa de Portugal para o Benfica, deve ter sido a última partida do goleiro Ederson com a camisa benfiquista. Informações do jornal inglês Sky Sports dão conta de que o arqueiro viajou a Manchester para realizar os exames médicos e acertar os últimos detalhes de sua transferência para o Manchester City.

Com problemas na posição desde que chegou ao clube inglês, Guardiola viu no brasileiro de 23 anos a oportunidade de preencher esta lacuna. Segundo a publicação, os citizens estariam investindo cerca de 45 milhões de libras (aproximadamente R$ 188 milhões).

Logo após levantar a taça no último domingo, Ederson confirmou que sua saída dos Encarnados estava próxima de ser concretizada. "Ainda não sei, mas provavelmente este foi o meu último jogo com a camisa do Benfica", declarou o arqueiro.

Caso a negociação seja concretizada nesta terça-feira, como vem sendo veiculado pela mídia europeia, outro brasileiro terá motivo para comemorar. Júlio César, que está Benfica desde 2014, poderá reassumir a titularidade com a saída de seu compatriota.