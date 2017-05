Decisão sobre novo estádio da Roma será anunciada em junho

A decisão final da Prefeitura sobre o novo estádio da Roma será tomada até o dia 15 de junho, informou à ANSA o presidente da assembleia da capital, Marcello De Vito nesta segunda-feira (29).

"A deliberação sobre o estádio da Roma será tomada logo após a reunião de 2 de junho, para ir para a Assembleia na semana entre 12 e 18 de junho. O nosso prazo final para o 'ok' é 15 de junho. Estamos satisfeitos com o trabalho feito e que será apresentado aos líderes da oposição ainda nesta semana", informou De Vito.

Após a primeira versão da obra ter sido rejeitada pela prefeita de Roma, Virginia Raggi, o clube refez o projeto com as indicações da Prefeitura e o reapresentou no último dia 22.

Entre as principais mudanças, estão a substituição de três torres comerciais por prédios de poucos andares, a redução de 50% do chamado "business park" ("parque de negócios") e a inclusão de mais áreas verdes e obras de infraestrutura para garantir o acesso ao local.

No entanto, as mudanças internas do estádio foram mínimas e não afetam o plano original, de ter uma arena com capacidade inicial de 52,5 mil lugares (expansível para até 60 mil), além da proximidade das arquibancadas ao gramado.

O complexo todo custará cerca de 2 bilhões de euros em investimentos, sendo que só o estádio que será erguido em Tor di Valle custará 400 milhões de euros.