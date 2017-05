Cuca tira peso de alto investimento e projeta evolução contra o Inter

Contratado para suceder Eduardo Baptista, Cuca vive um começo instável em sua segunda passagem como técnico do Palmeiras. Após a derrota diante do São Paulo, o treinador tratou de minimizar o alto investimento feito pelo clube alviverde e projetou uma evolução no jogo contra o Internacional, pela Copa do Brasil.

"Todo mundo fala que o Palmeiras gastou milhões e tem a obrigação de ganhar. Eu tento tirar esse peso, porque no futebol não existe isso. Você precisa ter uma regularidade maior durante as competições que está envolvido e são muitas. Então, é nisso que apostamos", explicou Cuca.

Com a Copa Libertadores na mira, o Palmeiras contratou um total de 12 reforços, entre eles estrelas como Alejandro Guerra, Felipe Melo e Miguel Borja. Ao tentar tirar o peso do alto investimento feito pelo clube, Cuca citou as recentes vendas de Gabriel Jesus (Manchester City) e Vitor Hugo (Fiorentina).

"Isso nem é da minha área. Mas, se o Palmeiras gastou milhões, é porque arrecadou milhões. Vendeu um jogador por 120 milhões (de reais), vendeu outro agora por 8 milhões (de euros). E não gastou tudo isso. Então, os próprios jogadores pagaram quem veio. E não vieram para já. Fazem parte de um projeto de médio prazo", afirmou.

Desde a chegada de Cuca, além de Vitor Hugo, o Palmeiras negociou Alecsandro (Coritiba) e Rafael Marques (Cruzeiro). Após perder os dois experientes atacantes, o treinador deseja a contratação de um novo reforço para o setor ofensivo.

"A gente ainda tem necessidade. Daqui a pouco, vem outro jogador e vão falar: 'Pô, mais um!' Mas está dentro do orçamento. Não sou a pessoa indicada para falar isso, mas achei que cabia. Minha área é melhorar para quarta-feira fazer um bom jogo", disse o comandante.

Às 21h45 (de Brasília) da próxima quarta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrenta o Internacional, no Estádio Beira-Rio. Como ganhou por 1 a 0 no Palestra Itália, o time dirigido por Cuca avança às quartas com um empate em Porto Alegre.