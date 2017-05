Barcelona confirma Valverde como novo treinador

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira (29) o espanhol Ernesto Valverde, ex-Athletic Bilbao, como seu novo treinador. O técnico de 53 anos comandou o clube basco nas últimas quatro temporadas e chega para substituir Luis Enrique.

Além do Athletic Bilbao, Valverde também já treinou Espanyol, Villarreal e Valencia, da Espanha, e Olympiacos, da Grécia. Como técnico, conquistou três vezes a primeira divisão do Campeonato Grego, duas Copas da Grécia e uma Supercopa da Espanha. Ex-atacante, ele também foi jogador do Barcelona entre 1988 e 1990.

"Valverde tem capacidade, critério, conhecimento e experiência. Éum amante do futebol de base e tem um estilo como o do Barça", declarou o presidente do time catalão, Josep Maria Bartomeu. A apresentação do treinador será na próxima quinta-feira (1º), e ele assinará um contrato de dois anos.